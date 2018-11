Nieuwe beelden die laten zien hoe de planetoïde om zijn as draait, onthullen het ‘schoonheidsfoutje’.

De beelden zijn gemaakt door OSIRIS-REx: de sonde die in december bij Bennu moet arriveren. Op het moment dat OSIRIS-REx deze beelden maakte, was deze slechts 196 kilometer van de planetoïde verwijderd. Gedurende vier uur en elf minuten maakte OSIRIS-REx met enige regelmaat een foto van de planetoïde. Door die foto’s achter elkaar te zetten, verkrijgen we een filmpje dat onthult hoe de planetoïde om zijn as draait. En dan duikt op het zuidelijk halfrond ook duidelijk een ‘wratje’ op.

We've now been able to see asteroid Bennu from all sides! The @OSIRISREx PolyCam camera captured an image of every 10 degrees of Bennu's rotation over a four-hour-and-11-minute period on Nov. 2. These images were taken at about 122 miles from the spacecraft. pic.twitter.com/BYxmm6nVeb — NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 november 2018

OSIRIS-REx is in september 2016 gelanceerd en dus nog altijd onderweg naar Bennu. Naar verwachting nestelt de sonde zich in december van dit jaar in een baan rond de planetoïde. Lang was onduidelijk hoe die planetoïde er precies uitzag, maar begin deze maand kwam NASA eindelijk met de eerste duidelijke foto op de proppen. En het zal weinigen ontgaan zijn; Bennu heeft eigenlijk best wel veel weg van die andere planetoïde die momenteel door de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA wordt onderzocht: Ryugu (zie de afbeelding hieronder).

Maar er zijn ook verschillen. En dat maakt beide missies zo interessant; onderzoekers zijn straks in staat om twee planetoïden tot in detail met elkaar te vergelijken. Want zowel OSIRIS-REx als Hayabusa2 (de sonde die rond Ryugu cirkelt) zal materiaal van de planetoïde halen en terugbrengen naar de aarde.