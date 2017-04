Nieuw onderzoek toont aan dat plastic afval generaties lang een probleem kan zijn.

Wetenschapper van de James Cook University komen tot die conclusie op basis van experimenten. Ze verzamelden wat plankton en gaven het microplastics te eten. Een tweede groep plankton had weekmakers op het menu staan. Dit zijn stofjes die in kunststof zitten en het elastisch maken. “Wanneer plastic afval op zee vergaat en per ongeluk door dieren wordt opgegeten, komen die weekmakers vrij,” legt onderzoeker Lynne van Herwerden uit.

Zorgwekkend

De weekmakers bleken een grote invloed te hebben op het plankton. Plankton dat de weekmaker gegeten had, kreeg aanzienlijk minder nageslacht. Maar veel zorgwekkender is het feit dat ook de drie generaties erna minder nageslacht kregen, zelfs wanneer die generaties zelf geen weekmakers aten. “We ontdekten dat de volgende drie generaties planton die niet aan weekmakers waren blootgesteld niet in staat waren om het voortplantingssucces van hun ouders – die wel aan weekmakers waren blootgesteld – te verbeteren. Het is vanuit wetenschappelijk perspectief opwindend om te zien welke impact weekmakers op meerdere generaties hebben, maar als je na gaat denken over de implicaties, is het zeer zorgwekkend.”

De implicaties

Plankton is namelijk het favoriete maaltje van vislarven. Dus een afname van plankton kan ook de overlevingskansen van vislarven aantasten. “Wat betekent dat minder vissen opgroeien en volwassen exemplaren worden die we kunnen kweken en vangen.” En ook grotere zeedieren die vissen eten, kunnen doordat er minder plankton en minder vissen zijn, in de problemen komen.

Maar hoe tasten weekmakers het plankton aan? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Van Herwerden kan het plankton de grotere stukjes microplastics weer wel uitscheiden, maar de kleinere stukjes kunnen in hun spijsverteringskanalen blijven hangen. De grote vraag is of die kleine stukjes plastic en de weekmakers die daaruit voortkomen vanuit het spijsverteringskanaal het bloed en de weefsels binnen kunnen dringen. “Dat zou een ontsteking en in het geval van de weekmaker voortplantingsziekten veroorzaken.” Als plastic afval er inderdaad in slaagt om de weefsels van mariene organismen binnen te dringen, is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken. Want in dat geval ligt dat plastic ook op ons bord. “We verwijderen de ingewanden voor we vis eten, maar als het plastic de weefsels van de vis is binnengedrongen eten we dat.”