Maak kennis met de North North Temperate Little Red Spot 1 (NN-LRS-1 voor intimi).

De storm wordt sinds 1993 in de gaten gehouden, maar is waarschijnlijk nog veel ouder. Het is een hogedrukgebied: het op twee na grootste dat Jupiter rijk is en doorgaans ongeveer 6000 kilometer lang.

De kleur van dit hogedrukgebied varieert tussen rood en beige. Op dit moment is het hogedrukgebied wit van kleur. Maar deze foto – gemaakt door ruimtesonde Juno – onthult dat het hart van de storm nog steeds roodkleurig is.

Juno maakte de foto op 10 juli toen deze voor de zevende keer langs Jupiter scheerde. Op het moment dat de foto gemaakt werd, was de sonde zo’n 11.444 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd. De foto is bewerkt door Gerald Eichstädt en Seán Doran. Zo is de foto iets gedraaid: bovenaan zien we de gebieden nabij de evenaar, terwijl onderaan de gebieden nabij de noordpool pronken.

Ruimtesonde Juno cirkelt alweer een jaar rond Jupiter en doet onder meer onderzoek naar het magnetisch veld en de kern van Jupiter. Ook zoekt de sonde uit hoeveel water er in de atmosfeer van Jupiter zit. Daarnaast heeft Juno al heel wat mooie kiekjes van de aarde gestuurd. Zo konden we dankzij de sonde vorig jaar voor het eerst een blik werpen op de noordpool van Jupiter.

En wat dacht je van deze bewerkte foto? Hier zie je Jupiters Grote Rode Vlek zoals mensenogen die zouden waarnemen als we ons in de baan van Juno zouden bevinden.