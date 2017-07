Professor Mo Ehsani wil het rif – dat lijdt onder stress, veroorzaakt door hoge watertemperaturen – wat verkoeling brengen.

Het Great Barrier Reef is een prachtig koraalrif voor de kust van Australië. Maar dat enorme, machtige rif is niet onaantastbaar, zo bleek vorig jaar. Maar liefst een derde deel van het rif kwam zwaar in de problemen door verbleking. En ook dit jaar heeft het rif het moeilijk. Het is allemaal te wijten aan de hoge watertemperaturen die de gezondheid van het koraal aantasten (zie kader).

Gezond koraal leeft in symbiose met algen. Die algen leven in het koraal en voorzien het koraal in ruil voor hun verblijf van kleur en voedsel. Maar wanneer het koraal het zwaar te verduren krijgt – bijvoorbeeld doordat de watertemperaturen hoog zijn – kiezen die algen eieren voor hun geld en verlaten het koraal. Het koraal verliest zo zijn kleur en bron van voedsel en verzwakt.

Simpel

Een Amerikaanse professor denkt nu een manier gevonden te hebben om het Great Barrier Reef – en andere riffen met vergelijkbare problemen – van de ondergang te redden. Zijn idee is verrassend simpel. “Er is heel dichtbij, op de bodem van de oceaan, een eindeloze voorraad koud water,” vertelt professor Mo Ehsani. Hij wil dat koude water naar het rif pompen, zodat de watertemperatuur daar daalt.

Op locatie

Maar de aanleg van zo’n pompinstallatie is toch onbetaalbaar? Een paar jaar geleden nog wel. Maar dat is veranderd. Ehsani heeft namelijk een manier bedacht (zie het filmpje hieronder) om de benodigde pijp op locatie te produceren. “Je kunt de pijp net zolang maken als nodig is om het koudste water te bereiken en dat terug te pompen naar het gestreste koraal.”

Daarnaast stelt Ehsani voor om de pompen die nodig zijn om het koude water naar het rif te pompen, te laten draaien op hernieuwbare energie, opgewekt door de golven aan het oppervlak. Ehsani presenteert zijn idee deze week tijdens een meeting van de National Science Foundation.

Naast stijgende watertemperaturen heeft het Great Barrier Reef met nog meer bedreigingen te maken. Bijvoorbeeld watervervuiling, overbevissing en een explosieve toename van het aantal doornenkronen (zeesterren die koraalpoliepen eten). Ook tropische stormen – zoals cycloon Debbie die eerder dit jaar voor grote schade zorgde aan het rif – vormen een bedreiging. Wetenschappers zijn het er echter wel over eens dat de opwarming van de aarde – en dus de hogere watertemperatuur – op dit moment het grootste probleem is.