De pinguïn zou zeker 1,7 meter lang zijn geweest en zo’n 100 kilogram hebben gewogen!

En daarmee is het de op één na grootste pinguïn ooit ontdekt. Alleen een pinguïn waarvan eerder op Antarctica gefragmenteerde resten werden ontdekt, is groter.

Otago

De onderzoekers ontdekten de fossiele resten van de Nieuw-Zeelandse pinguïn in de regio Otago, te vinden op het zuidereiland. “We bestudeerden de botten in de vleugels en poten van deze pinguïn en realiseerden ons al snel dat we naar een nog onbekende soort keken,” vertelt onderzoeker Gerald Mayr.

Oud

De pinguïn leefde tussen de 59 en 56 miljoen jaar geleden. Nog maar zelden zijn zulke oude resten van pinguïns ontdekt. Het maakt de vondst extra bijzonder, legt Mayr uit. “Het is opmerkelijk dat zelfs zulke vroege vormen al zo’n enorme omvang bereikten.”

De onderzoekers vermoeden dat de enorme omvang van de pinguïn samenhangt met het feit dat deze niet kon vliegen. Maar waarom lopen er dan vandaag de dag niet meer zulke grote pinguïns rond? Ook daar hebben de onderzoekers wel ideeën over. “Grote pinguïns ontwikkelden zich kort na de massa-extinctie aan het eind van het Krijt, ongeveer 66 miljoen jaar geleden. Het is mogelijk dat het verdwijnen van grote zeereptielen de pinguïns in staat stelde om nieuwe ecologische niches te verkennen. Maar met de opkomst van andere grote zeeroofdieren, zoals zeehonden en tandwalvissen, kregen de pinguïns te maken met concurrentie en roofdieren, wat geleid kan hebben tot hun uitsterven.”