Het is zorgwekkend: rijst is op dit moment de primaire bron van voedingsstoffen voor meer dan twee miljard mensen.

Eerdere studies suggereerden al dat rijst bij hogere CO2-concentraties minder eiwitten, ijzer en zink herbergt. Een nieuw onderzoek kan dat nu bevestigen. En toont tevens aan dat een hogere CO2-concentratie leidt tot een afname van de vitamines B1, B2, B5 en B9 in rijst.

Experiment

De onderzoekers stelden rijstplanten bloot aan CO2-concentraties zoals die aan het eind van deze eeuw worden verwacht. Het leidde tot grote veranderingen. Zo bevatte de rijst gemiddeld 17,1 procent minder vitamine B1 dan rijst die onder de huidige CO2-concentratie is gegroeid. Daarnaast bleek de rijst onder een verhoogde CO2-concentratie gemiddeld 16,6 procent minder vitamine B2, 12,7 procent minder vitamine B5 en 30,3 procent vitamine B9 te herbergen. Ook nam de hoeveelheid eiwitten, ijzer en zink af met respectievelijk 10,2, 8 en 5,1 procent.

Wereldbevolking

De resultaten zijn heel zorgwekkend als je bedenkt dat een enorme groep mensen op dit moment afhankelijk is van rijst. “Rijst is al duizenden jaren een basisvoedsel voor veel populaties in Azië,” stelt onderzoeker Kristie Ebi. En het aantal mensen dat in Afrika afhankelijk is van rijst, neemt snel toe. Al met al zou rijst op dit moment voor meer dan 2 miljard mensen de primaire bron van voedingsstoffen zijn. En juist heel belangrijke voedingsstoffen in die rijst nemen onder een hogere CO2-concentratie af. Denk aan de genoemde vitamines B die het lichaam helpen om voedsel om te zetten in energie. Onderzoekers vrezen dan ook dat minder voedzame rijst zal leiden tot ondervoeding, wat de kans op ernstige ziekten vergroot (zo is bekend dat ondervoeding malaria en diarree kan verergeren). Ook kan de minder voedzame rijst een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van (ongeboren) kinderen, die juist terwijl ze groeien bepaalde voedingsstoffen nodig hebben.

“Dit onderzoek geeft belangrijke inzichten in hoe hogere CO2-concentraties van invloed kunnen zijn op de voedingswaarde van meerdere varianten rijst en onthult voor het eerst dat de concentraties van vitamines B zullen afnemen als er meer CO2 wordt uitgestoten,” stelt Ebi. “Dit is een onderschat risico van het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing.”