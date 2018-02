SpotMini, de robothond van Boston Dynamics, kent weer een nieuw trucje. Het beestje kan namelijk een deur openen.

De robothond werd vorig jaar geïntroduceerd en zag er toen nog schattig en sympathiek uit. Nu heeft SpotMini een flinke robotarm op zijn rug. Daarmee lijkt deze slimmerik meer op het mythische wezen Kerberos.

Een deur openen klinkt als een makkie, maar bekijk de onderstaande video maar eens. Het is indrukwekkend dat de robothond deze zware deur onder controle krijgt. Nadat de deur op een kier staat, zet SpotMini zijn linkervoorpoot voor de deur. Vervolgens neemt hij een andere positie aan om meer grip op de deur te krijgen.

Robothond vervangt ‘echte’ hond

Dit is pas het begin. Wetenschapper Jean-Loup Rault verwacht dat de ‘echte’ hond in de toekomst luxe wordt en het aflegt tegen de robothond. “Het klinkt misschien surreëel voor ons om een robotisch of virtueel huisdier te hebben, maar voor de volgende generatie kan het wel eens volkomen normaal zijn.”

Rault denkt dat het niet onmogelijk is dat we in de toekomst van robotdieren houden. “In Japan zijn mensen zo gehecht aan hun robothonden dat ze begrafenissen voor ze organiseren wanneer de schakelingen in de robothond de geest geven.”

Spot

SpotMini is het kleine broertje van Spot: een 73 kilo zware robothond. Spot is ontwikkeld om voorraden door onherbergzame gebieden te torsen. En wie denkt de robot met een flinke trap uit koers te kunnen brengen, heeft het mis. Spot kan wel tegen een stootje. Kijk maar eens naar de onderstaande video.