Deze robot heeft 20 minuten nodig om – zonder enige hulp – een stoel in elkaar te zetten.

De robot is ontwikkeld door onderzoekers van een technische universiteit in Singapore en heeft twee armen en een 3D-camera. Onderzoekers voorzagen de robot van een algoritme waarmee deze kon putten uit drie open-source datasets die van pas konden komen bij het in elkaar zetten van meubels.

Stefan

Vervolgens namen de onderzoekers de proef op de som met IKEA-stoel Stefan. De robot had 11 minuten en 21 seconden nodig om zijn bewegingen te plannen en 3 seconden om de verschillende onderdelen te lokaliseren (dat laatste doen wij hem al niet na!). Daarna zette de robot de stoel in 8 minuten en 55 seconden tijd in elkaar. En ja, daar zijn beelden van:

Lastiger dan het lijkt

“Voor een robot is het heel precies in elkaar zetten van een IKEA-stoel veel complexer dan het lijkt,” vertelt onderzoeker Pham Quang Cuong. Zo moet de robot het montageproces eerst in stukjes knippen, zodat een soort stappenplan ontstaat. De robot moet bijvoorbeeld eerst uitvogelen waar de verschillende onderdelen zich bevinden en hoeveel kracht er uitgeoefend moet worden om de onderdelen vast te pakken. Daarnaast moet de robot ook opletten dat beide armen niet met elkaar in botsing komen. “Wij ontwikkelden de algoritmes die de robot in staat stelden om de benodigde stappen te zetten en de stoel zelfstandig in elkaar te zetten.”

Vervolgonderzoek

Hoewel de verrichtingen van de robot nu al heel indrukwekkend zijn, zien de onderzoekers nog ruimte voor verbetering. “We kijken nu of we er nog meer kunstmatige intelligentie in kunnen stoppen, zodat de robot nog autonomer wordt en de verschillende stappen in het montageproces kan leren door te kijken hoe mensen het doen of door het lezen van de gebruiksaanwijzing of zelfs door af te gaan op een afbeelding van het gemonteerde product.”

In de toekomst zouden soortgelijke robots ingezet kunnen worden voor klussen in de industrie die enige precisie vereisen, maar bovendien heel gevarieerd van aard zijn.