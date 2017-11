De tekening stamt uit een tijd waarin er helemaal geen kamelen in dit gebied leefden.

Onderzoekers ontdekten de tekening in de Grot van Kapova. Eerder zijn in deze grot al afbeeldingen van mammoeten, paarden en andere dieren teruggevonden. Maar nu is er voor het eerst ook een tekening van een tweebultige kameel ontdekt.

Nieuwsgierig naar de rotstekening? Klik hier

De kameel is getekend met rode oker en vervolgens (deels) met houtskool omlijnd. Wanneer de tekening precies is gemaakt, is onduidelijk. Dateringen wijzen op een tijdvak ergens tussen 37.700 en 14.500 jaar geleden. Die datering maakt de ontdekking van deze tekening extra bijzonder. Want in dit tijdvak – het laatpaleolithicum – waren in het zuidelijke deel van de Oeral helemaal geen kamelen te vinden. De ontdekking onderschrijft dan ook het idee dat de tekenaars in deze tijd grote afstanden aflegden. En wat ze tijdens die reizen tegenkwamen, werd vervolgens in grotten zoals de Grot van Kapova vereeuwigd.

Dat de mensen die in deze grot vertoefden, lange reizen maakten, vermoeden onderzoekers al langer. Eerder werden in de grot namelijk al ornamenten ontdekt die gemaakt waren van gefossiliseerde schelpen, afkomstig uit het Kaspische gebied.

De onderzoekers zetten hun studie in de grot voort. In december zullen ze opnieuw onderzoek doen: doordat de muren van de grot dan droger zijn dan in de zomer, moet het mogelijk zijn om meer details waar te nemen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de impact die het klimaat in de grot en de tand des tijds op deze rotstekeningen heeft.