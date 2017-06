De paddenstoel leefde zo’n 115 miljoen jaar geleden, in de tijd dat het supercontinent Gondwana uiteenviel.

Het is een wonder dat de paddenstoel als fossiel bewaard is gebleven, zo stelt onderzoeker Sam Heads. “De meeste paddenstoelen groeien en verdwijnen binnen een paar dagen. Het feit dat deze paddenstoel überhaupt bewaard is gebleven, is verbazingwekkend.”

Bijzonder verhaal

Het verhaal van deze paddenstoel is bijzonder. Zo’n 115 miljoen jaar geleden moet de paddenstoel in een rivier zijn gevallen en uiteindelijk in een zeer zoute lagune zijn beland. Daar zakte deze door de verschillende waterlagen naar beneden en werd vervolgens door een laag fijne sedimenten bedekt. Terwijl de tijd verstreek, werden de weefsels van de paddenstoel vervangen door het mineraal pyriet en dat veranderde weer in goethiet. “Als je erover nadenkt dan is de kans dat dit ding (de paddenstoel, red.) hier terecht zou komen, echt minuscuul,” vindt Heads. Hij wijst erop dat de paddenstoel enorme hindernissen moest nemen “om vanaf de plek waar deze groeide in de lagune te belanden, te mineraliseren en 115 miljoen jaar bewaard te blijven.”

Vijf centimeter hoog

De paddenstoel in kwestie moet zo’n vijf centimeter groot zijn geweest. De onderzoekers hebben deze de naam Gondwanagaricites magnificus gegeven.

Tot voor kort droeg een paddenstoel in zuidoost-Azië de titel ‘oudste gefossiliseerde paddenstoel’. Het exemplaar is zo’n 99 miljoen jaar geleden en zit opgesloten in barnsteen. Barnsteen is niets anders dan gefossiliseerde hars. Dus de paddenstoel in Azië kreeg een hoop hars op zijn hoed en kwam daarin vast te zitten. De hars fossiliseerde en de paddenstoel bleef bewaard. “Dit is een veel waarschijnlijker scenario voor het behoud van een paddenstoel, aangezien hars dat van een boom op de grond valt ervoor kan zorgen dat heel veel paddenstoelen bewaard blijven.” Dat zien we ook terug als we kijken naar alle gefossiliseerde paddenstoelen die bewaard zijn gebleven: ze zitten – op het exemplaar dat nu in Brazilië is teruggevonden na – allemaal in barnsteen opgesloten.