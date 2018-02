Nog niet eerder is een pasgeboren Dombo-octopus op film vastgelegd.

De beelden onthullen dat de Dombo-octopus vanaf het moment dat hij uit zijn ei kruipt er al uitziet als een – tja, kruising tussen een octopus en Dombo het olifantje. Ook gedraagt de pasgeboren Dombo-octopus zich reeds in grove lijnen als zijn volwassen soortgenoten. Dat schrijven onderzoekers in het blad Current Biology.

Dombo-octopussen hebben die bijzondere bijnaam natuurlijk te danken aan hun vinnen. Die doen namelijk sterk denken aan de oren van Dombo het olifantje.

Golfballen

De wetenschappers waren bezig met onderzoek in het noordwesten van de Atlantische Oceaan toen ze stuitten op iets wat nog het meest op een verzameling bruinkleurige golfballen leek. De onderzoekers besloten een paar van die ‘golfballen’ – die waren vastgemaakt aan koraal – mee te nemen. En hoe meer ze er boven water haalden, hoe duidelijker het werd dat dit eieren waren. “De eerste waren open en leeg, de volgende twee bevatten een witte gelatine-achtige massa en de laatste lichting herbergde het exemplaar dat we in het paper beschrijven,” vertelt onderzoeker Tim Shank.

De beelden

Voor Shank en collega’s de eieren konden gaan bestuderen, barstte er eentje open en konden ze een blik werpen op wat erin zat. In eerste instantie bewoog het organisme weinig, maar nadat het uit het ei was gekropen, begon het zo’n tien minuten lang rond te zwemmen. En dat hebben de onderzoekers vastgelegd. En daarmee hadden ze min of meer per ongeluk een wereldprimeur: nog niet eerder was een baby Dombo-octopus op film vastgelegd.

Anatomie

Natuurlijk hebben de onderzoekers het kleine octopusje verder onderzocht. Zo werd er onder meer een MRI-scan gemaakt om de anatomie ervan te onderzoeken. De scan stelde de onderzoekers in staat om met zekerheid te stellen dat het om een Dombo-octopus gaat. Het is nog onbekend met welke soort de onderzoekers te maken hebben: de soortnaam wordt vastgesteld aan de hand van specifieke eigenschappen die volwassen octopussen hebben en die bij jonge octopussen nog kunnen veranderen.

Het onderzoek levert in ieder geval een schat aan informatie op over jonge Dombo-octopussen. Zo wijst alles erop dat de pasgeboren inktvissen een soort mini-volwassenen zijn die zich reeds prima kunnen redden. “Ik was onder de indruk van de complexiteit van hun centrale zenuwstelsel en de relatieve omvang van hun vinnen,” vertelt onderzoeker Alexander Ziegler. Die vinnen stellen de octopussen direct in staat om te zwemmen en een prooi te vangen.