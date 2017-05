Nieuwe satellietbeelden van de Sentinel-2 laten zien dat het koraal in het Great Barrier Reef in een jaar tijd is verbleekt.

Het is al een tijdje bekend dat de Australische riffen aan het verbleken zijn. Onderzoekers zagen dit vorig jaar vanuit hun vliegtuig. Eerst verbleekte het noordelijke deel en in minder mate het zuidelijke deel. Begin dit jaar verbleekte het centrale deel van het Great Barrier Reef.

Wat is verbleking? Koraal leeft in symbiose met microscopisch kleine algen die het koraal van voedsel en kleur voorzien. Wanneer het koraal te maken krijgt met stress (door hogere watertemperaturen of vervuiling) verlaten de algen het weefsel van het koraal. Daardoor verliest het koraal niet alleen een belangrijke bron van voedsel, maar ook kleur. Het koraal verzwakt en wordt vatbaarder voor ziekten.

Aangezien satellieten steeds betere foto’s kunnen maken, kunnen steeds meer details zichtbaar worden. Zelfs verblekend koraal kan nu vanuit de ruimte gespot worden.

Wanneer koraal verbleekt, dan kan dit zes weken duren. Soms overleven koralen deze toestand en krijgen ze dus weer kleur, maar het is ook mogelijk dat koralen sterven of worden bedekt met algen. In de laatste twee gevallen is het lastig om ze te onderscheiden van gezond koraal op een satellietfoto. In dat geval is het van belang om regelmatig satellietfoto’s te maken om zo patronen te herkennen.

Is het echt verbleking?

Natuurlijk is het te kort door de bocht om direct naar verbleking te wijzen als bepaalde gebieden lichter zijn. “Het zou ook kunnen dat het komt door veranderingen in het water of op de bodem”, legt Dr John Hedley van ESA’s Sen2Coral-project uit. Vandaar dat er ook veldwerk is uitgevoerd op locatie. De aannames van Hedley zijn bevestigd door Dr Chris Roelfsema van de universiteit van Queensland. Hij maakte duizenden foto’s met geocoördinaten van koralen, zowel in januari als in april.

Zwaar getroffen

“Helaas is er sprake van verbleking”, concludeert Roelfsema. “Veel koralen die we in januari spotten zijn in april begroeid met algen. Slechts enkele exemplaren overleven. Deze gegevens laten zien dat het gebied zwaar is getroffen.”