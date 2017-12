Een wereldwijde epidemie dreigt.

Een schimmelziekte veroorzaakt door Ophidiomyces ophidiodiicola heeft al heel wat slangen in de VS en Europa geveld. De ziekte tast voornamelijk de huid van de slangen aan, waarbij laesies zich rap over het lijf van de slang verspreiden en uiteindelijk zelfs een groot deel van het slangenlijf kunnen bedekken. Soms kan een slang de ziekte door te vervellen de baas worden. Maar het komt ook regelmatig voor dat de wondjes gaan ontsteken en de slang sterft.

Slechtst mogelijke scenario

De ziekte is al bij 23 soorten slangen in de VS en drie soorten slangen in Europa vastgesteld. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij, zo schrijven onderzoekers in het blad Science Advances. Nieuw onderzoek suggereert namelijk dat elke slang met de ziekte te maken kan krijgen en daarmee lijkt een wereldwijde epidemie te dreigen. “Dit is echt het slechtst mogelijke scenario,” aldus onderzoeker Frank Burbrink. “Alle slangen kunnen geïnfecteerd worden of zijn al geïnfecteerd.”

Associaties

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze zich bogen over de eigenschappen van de slangen die de ziekte nu reeds onder de leden hebben. Ze keken onder meer naar de evolutionaire geschiedenis en fysieke kenmerken van de soorten. Daarbij zochten ze naar associaties: overeenkomsten tussen soorten die gebruikt kunnen worden om te voorspellen welke slangensoorten met de ziekte te maken kunnen krijgen. “De data voor ons model was misschien niet perfect, maar het onthult wel zelfs de zwakste associatie tussen een kenmerk – bijvoorbeeld het eten van een bepaald dier of het leven in een bepaald gebied – en de kans dat een slang de ziekte krijgt,” aldus Burbrink. En in dit geval onthulde het model maar één kenmerk dat met de ziekte in verband kan worden gebracht. “Je bent een slang.”

Het witteneussyndroom

Het is verontrustend, vindt onderzoeker Jeffrey Lorch. “Enkele van de meest vernietigende ziektes onder wilde dieren zoals het witteneussyndroom onder vleermuizen en chytridiomycosis onder amfibieën worden veroorzaakt door ziekteverwekkende schimmels. Deze ziekten hadden zo’n grote impact, omdat ze meerdere soorten aantastten en het lijkt er nu op dat hetzelfde geldt voor de schimmelziekte onder slangen.”

Vervolgonderzoek is hard nodig. Zo willen de onderzoekers graag weten hoe de ziekte zich reeds verspreid heeft en hoe verdere verspreiding voorkomen kan worden. Ook zou er volgens de onderzoekers gewerkt moeten worden aan een effectieve behandeling van de ziekte.