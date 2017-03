Vanochtend lanceerde SpaceX voor het eerst een hergebruikte rakettrap. De eerste rakettrap van deze Falcon 9-raket werd in april 2016 voor het eerst gebruikt tijdens een lancering.

Om 0:27 uur Nederlandse tijd steeg de raket op vanaf Cape Canaveral in Florida. De Falcon 9-raket plaatste even later een communicatiesatelliet in een baan om de aarde.

Er worden wel vaker raketten gelanceerd, dus in feite is dat niet zo heel spannend. Uniek aan de vlucht is dat voor het eerst in de geschiedenis er een gerecyclede raket is gebruikt. Omdat de Falcon 9-raket niet alleen opstijgt, maar ook kan landen op een platform, kunnen raketwetenschappers en ingenieurs materialen hergebruiken.

Niet de hele Falcon 9-raket is tweedehands. Alleen de eerste trap van deze raket is hergebruikt. Deze trap landde in april 2016 op een zeeplatform. Tien minuten na de lancering stond de eerste rakettrap alweer veilig op het zeeplatform. Ook dat is een record: voor het eerst is een hergebruikte rakettrap geland op een zeeplatform.

Daarnaast is voor het eerst de tweede trap van de Falcon 9-raket veilig teruggekomen. Het gaat om een gecontroleerde splashdown in de oceaan met behulp van een parachute en thrusters. Dit is bijzonder, want de tweede trap kost zo’n zes miljoen dollar om te produceren. In totaal kost een Falcon 9-raket 62 miljoen dollar.

Wat is een eerste rakettrap? De Falcon 9-raket bestaat uit twee trappen. De eerste trap van de Falcon 9-raket is het onderste deel van de raket. Deze wordt hergebruikt en is tevens het grootst. De eerste trap bevat de brandstof die nodig is voor de lancering. Eenmaal in de ruimte is de brandstof van de eerste trap op en wordt dit gedeelte afgestoten om de raket lichter te maken. De tweede trap neemt het werk dan over, want deze trap heeft een eigen motor en brandstof. In het geval van de Falcon 9-raket zorgt de tweede trap ervoor dat een satelliet in de juiste baan om de aarde wordt gebracht. Hoewel de Falcon 9 twee trappen heeft, zijn er ook raketten met drie trappen.

Blue Origin

Het bedrijf van Elon Musk is overigens niet het enige bedrijf dat raketten hergebruikt door ze te laten landen op aarde. Ook Blue Origin heeft al drie geslaagde raketlandingen uitgevoerd en gebruikte in januari 2016 voor het eerst een hergebruikte raket. Dit is wel appels vergelijken met peren, aangezien de raketten van SpaceX hoger gaan om satellieten in de juiste baan om de aarde te krijgen, terwijl de raketten van Blue Origine ‘slechts’ de ruimte aantikken op een hoogte van 101 kilometer en dan weer landen.

Minder kosten

Het grote voordeel van een tweedehands raket is dat deze veel goedkoper is. “Als iemand kan achterhalen hoe we raketten efficiënt kunnen hergebruiken dan wordt toegang tot de ruimte tot wel honderd keer goedkoper,” vertelde Elon Musk, oprichter van SpaceX, in 2014. “Een volledig herbruikbaar voertuig is nog nooit gemaakt. En dat is de fundamentele doorbraak die nodig is om de toegang tot de ruimte te revolutioneren.”

Met het hergebruiken van de eerste rakettrap komt Musk al dichter bij dit doel, maar het zal nog wel even duren voordat een volledige raket opnieuw kan inzetten.