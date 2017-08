Wanneer je een ontsteking in de mond hebt, krijgt de kauwgom een bitter smaakje en weet je hoe laat het is…

Wetenschappers ontwikkelden de kauwgom voor mensen met tandimplantaten. Rond die implantaten kunnen ontstekingen ontstaan (ook wel peri-implantaire infecties genoemd) en het is natuurlijk zaak dat deze op tijd opgemerkt worden. Op dit moment gebeurt dat vaak te laat, waardoor een ontsteking al in een vergevorderd stadium is alvorens mensen bij de tandarts aankloppen. De kauwgom moet daar verandering in brengen.

Diagnose

Wanneer er geen sprake is van een infectie heeft de kauwgom geen smaakje. Maar wanneer er wel een peri-implantaire infectie speelt, wordt de kauwgom bitter. In theorie kan een patiënt zo zelf de gezondheid van zijn implantaten en het omringende gebied in de gaten houden. Maar de kauwgom zou ook in tandartspraktijken kunnen worden ingezet om snel een diagnose te stellen.

Biosensor

Maar hoe werkt de kauwgom nu precies? In de kauwgom zit een biosensor die een bittere smaakt afgeeft als deze een peri-implantaire infectie opmerkt. Deze biosensor wordt geactiveerd door specifieke enzymen die in toenemende mate geproduceerd worden als iemand een dergelijke infectie heeft.

Natuurlijk hebben de onderzoekers al getest of de kauwgom echt werkt. Ze maakten daarbij gebruik van een kunstmatige tong. Deze tong bleek in staat te zijn om de bittere smaak te detecteren en onderscheid te maken tussen speekselmonsters afkomstig van mensen met en zonder een peri-implantaire infectie.