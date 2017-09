De pen kan gebruikt worden tijdens operaties en chirurgen helpen om werkelijk al het kwaadaardige weefsel te verwijderen.

De pen is ontwikkeld door onderzoekers van de universiteit van Texas en kan kwaadaardig weefsel tot wel 150 keer sneller detecteren dan bestaande technologieën. Het enige wat de chirurg moet doen, is de pen even op het weefsel drukken.

Hoe werkt het?

Levende cellen produceren kleine moleculen die metabolieten worden genoemd. De metabolieten die door kankercellen worden geproduceerd zijn anders dan die van normale cellen. En aan de hand van die metabolieten kan de pen dan ook vaststellen of het weefsel kwaadaardig is of niet. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als iemand longkanker heeft, kan de pen zelfs – wederom aan de hand van die metabolieten – het subtype kanker identificeren.

Experiment

Natuurlijk hebben de onderzoekers de pen uitgebreid getest. Ze duwden deze op weefsel dat verwijderd was bij 253 kankerpatiënten. En elke keer kwam de pen na een seconde of tien met een diagnose en in meer dan 96 procent van de gevallen klopte deze ook. Bovendien blijkt de pen in staat te zijn om kanker te detecteren in regio’s gelegen tussen normaal weefsel en kankerweefsel en waarin sprake is van een mix van cellen.

De voordelen

Het gebruik van de pen heeft verschillende voordelen. Ten eerste kunnen chirurgen nauwkeuriger bepalen welk weefsel moet worden weggehaald. Hierdoor is de kans groter dat alle kankercellen tijdens een operatie verwijderd worden. Bovendien wordt zo ook voorkomen dat te veel gezond weefsel wordt weggehaald. Daarnaast hoeven operaties dankzij de pen ook niet zo lang te duren. De pen kan immers veel sneller dan bestaande technologieën waarmee kanker gedetecteerd kan worden, aangeven of weefsel kwaadaardig is of niet. En doordat een operatie minder lang duurt, is deze ook veiliger: de wond kan sneller gesloten worden, waardoor de kans op infecties kleiner wordt.

De onderzoekers verwachten dat hun pen volgend jaar daadwerkelijk tijdens operaties getest kan gaan worden. “Als je na de operatie met kankerpatiënten spreekt, is één van de eerste dingen die veel mensen zeggen: ‘Ik hoop dat de chirurg alle kanker weg heeft gehaald’,” vertelt onderzoeker Livia Schiavinato Eberlin. “Het is hartverscheurend als dat niet gebeurd is. Maar onze technologie kan de kans dat chirurgen echt elk spoortje van kanker tijdens een operatie verwijderen, vergroten.”