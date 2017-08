Het suggereert dat ook de veroudering van het mensenhart wellicht kan worden teruggedraaid.

Wetenschappers verwijderden enkele stamcellen uit het hart van pasgeboren ratten en injecteerden deze vervolgens in het hart van ratten die al oud (ongeveer 22 maanden) waren. Bij een controlegroep – eveneens bestaande uit oude ratten – werd in plaats van jonge stamcellen een placebo toegediend. Vervolgens werd gekeken hoe de hartfunctie van de ratten zich ontwikkelde.

Verbluffende resultaten

De resultaten zijn verbluffend. Zo bleek de hartfunctie van de 22 maanden oude ratten die stamcellen van jonge ratten hadden ontvangen, enorm te verbeteren. Ook troffen de onderzoekers langere telomeren aan in de hartcellen van deze ratten. Telomeren zijn kleine ‘kapjes’ aan het uiteinde van chromosomen die normaliter korter worden wanneer organismen ouder worden. Daarnaast bleken de ratten ook veel beter te presteren tijdens bewegingsoefeningen. Bovendien groeide het haar dat de onderzoekers hadden weggeschoren bij de ratten die de jonge stamcellen hadden ontvangen, veel sneller terug.

Blaasjes

“De manier waarom de cellen de veroudering terugdraaien, is fascinerend,” vindt onderzoeker Eduardo Marbán. “Ze geven kleine vesikels (blaasjes, red.) die tjokvol zitten met signaalmoleculen zoals RNA en eiwitten, af. Die blaasjes van de jonge cellen lijken alle instructies te bevatten die nodig zijn om de klok terug te draaien.”

Verjonging

Eerder toonden Marbán en collega’s al aan dat het injecteren van dergelijke cellen een veelbelovende manier is om hartfalen aan te pakken. “En nu ontdekken we dat deze gespecialiseerde stamcellen ook de problemen die geassocieerd worden met de veroudering van het hart, kunnen terugdraaien.” Wellicht kunnen de cellen op een dag dan ook ingezet worden om het oude menselijke hart te verjongen.

Voor het zover is, moet er echter nog uitgebreid onderzoek worden gedaan. “Tijdens dit onderzoek is niet gemeten of het ontvangen van de stamcellen ook de levensduur van de ratten verlengde, dus er valt nog veel werk te verzetten.” Zo moet bijvoorbeeld ook nog uitgezocht worden of alleen stamcellen van een jonge donor het verjongende effect hebben.”