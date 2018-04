Een unieke vondst.

Het beeld van Marcus Aurelius – dat alleen het hoofd van de Romein laat zien – werd ontdekt in Aswan, een stad in het zuiden van Egypte. Marcus Aurelius is afgebeeld als een man met dik, krullend haar en een baard.

Uniek

Archeologen ontdekten het beeld nabij de tempel van Kom Ombo. Volgens de archeologen is het een unieke vondst. Tot op heden zijn namelijk maar weinig beelden van keizer Marcus Aurelius in Egypte ontdekt.

Romeinse keizer

Marcus Aurelius werd in het jaar 121 geboren en stierf in 180. Hij regeerde vanaf 160 tot aan zijn dood over het Romeinse Rijk. Daar maakte ook Egypte deel vanuit; Marcus Aurelius’ voorganger Octavianus had het rond het jaar 30 voor Christus bij het Romeinse rijk ingelijfd. Marcus Aurelius wordt gezien als de laatste van de ‘Vijf goede keizers’: mannen die het rijk goed bestuurden en waarin het Romeinse rijk gedijde. De keizer kan nog altijd worden teruggevonden op de 50 eurocent-munt van Italië.

Luxor

Gelijktijdig met de ontdekking van het standbeeld van Marcus Aurelius heeft het Egyptische Ministerie van Oudheden enkele ontdekkingen in Luxor aangekondigd. Waaronder een altaar uit de 25e dynastie (744 tot 656 voor Christus) en een stenen paneel waarop onder meer een ram en gans – symbolen van de Egyptische god Amun – te zien zijn.

De laatste tijd worden er zeer regelmatig nieuwe vondsten gedaan in Egypte. Na de onrust die de Arabische Lente met zich meebracht, kunnen archeologen zich weer volop op hun werk storten. En keer op keer tonen ze aan dat Egypte nog genoeg geheimen in petto heeft.