Het enige wat je nodig hebt? Een atletiekbaan en wat gemotiveerde vogels.

Het is een vraag die niet alleen Steven Spielberg, maar ook heel wat paleontologen bezighoudt: hoe bewogen de machtige dinosaurussen zich meer dan 60 miljoen jaar geleden voort? We kunnen daar op basis van fossiele resten en teruggevonden pootafdrukken wel over speculeren, maar echt helder krijgen we het niet. En daarom besloten een aantal Australische onderzoekers het over een heel andere boeg te gooien en onderzoek te doen naar de afstammelingen van dinosaurussen die ons nu nog steeds omringen: vogels.

Op de racebaan

De onderzoekers verzamelden twaalf soorten vogels die niet of nauwelijks kunnen vliegen. Hun lichaamsmassa liep sterk uiteen: van de 45 gram wegende Chinese bergkwartel tot een 80 kilo wegende struisvogel. Alle vogels werden op een racebaan gezet, waar ze moesten wandelen terwijl supersnelle camera’s al hun bewegingen vastlegden en met behulp van speciale platen op de grond werd gemeten hoeveel druk ze op de ondergrond uitoefenden. “De vogels bewogen over de racebaan en de platen met een zelfgekozen snelheid,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. “Hoewel er soms wat aanvullende motivatie nodig was, zoals het maken van luide geluiden.” Na afloop van het experiment werden alle vogels afgemaakt en werd hun rechterpoot ontleed voor nader onderzoek.

Model

Op basis van de verkregen beelden en data ontwikkelden de onderzoekers vervolgens een model dat gebruikt kan worden om te voorspellen hoe vogels bewegen als ze de snelheid omhoog gooien of als hun lichaamsmassa toeneemt. Zo kan het model op basis van snelheid en lichaamsmassa bijvoorbeeld voorspellen hoeveel druk een vogel op de ondergrond uitoefent en hoe lang zijn passen zijn. Natuurlijk hebben de onderzoekers het model getoetst en wel door de lichaamsmassa en snelheid van de onderzochte vogels in te voeren. Daarop deed het model voorspellingen die keurig overeenkwamen met wat de onderzoekers op de racebaan hadden zien gebeuren.

Volgens de onderzoekers kan het model goed opgeschaald worden van de relatief kleine vogels naar de grote dinosaurussen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld Tyrannosaurussen, maar ook Velociraptors. “Het model is een volgende stap richting het reconstrueren van de manier waarop dinosaurussen liepen en renden,” aldus onderzoeker Christofer Clemente. “Het werpt een nieuw licht op de loop- en rensnelheden van dinosaurussen (…) Dit model kan een directe invloed hebben op hoe dinosaurussen afgebeeld worden in films, documentaires en videospelletjes.”