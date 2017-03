Deze auto kan op een hoeveelheid waterstof die net zoveel energie bevat als 1 liter benzine maar liefst 5000 kilometer rijden!

De superzuinige auto wordt momenteel ontwikkeld door studenten van de TU Delft. Zij hopen er later dit jaar – in mei – de Shell Eco-marathon mee te rijden. Tijdens deze wedstrijd – waaraan meer dan 200 studententeams uit Europa deelnemen – is een prijs weggelegd voor het team dat op de equivalent van 1 liter benzine het verst weet te komen.

Winst

In 2015 wisten de studenten van de TU Delft de Eco-marathon te winnen. Hun waterstofauto Ecorunner V reed toen 3653 kilometer – vergelijkbaar met de afstand van Barcelona naar Moskou – op de equivalent van 1 liter benzine.

Over de waterstofauto Een waterstofauto is eigenlijk ook een elektrische auto. Alleen zit er geen batterij, maar een brandstofcel in. In die brandstofcel wordt waterstof – met behulp van zuurstof – omgezet in water. Daarbij wordt elektriciteit gegenereerd.

Heuvel

Dit voorjaar volgt dus een nieuwe poging. En wel met een gloednieuwe auto: de Ecorunner VII. “Eerdere Ecorunners waren sterk gefocust op een plat parcours,” vertelt Paul Hulsman, namens Ecorunner Team Delft aan Scientias.nl. “Dit keer is het parcours echter wat dynamischer. Er zit bijvoorbeeld ook een heuvel in.” En dat vraagt toch net wat anders van de auto. “Bij een plat parcours verlies je met name energie door de rolweerstand en aerodynamische weerstand. Op een parcours met heuvels is gewicht weer heel belangrijk, omdat je dat allemaal de heuvel op moet trekken. Elk grammetje telt dus.” Vandaar dat de studenten de Ecorunner VII een stuk lichter hebben gemaakt. “We hopen uiteindelijk uit te komen op een gewicht van zo’n 34 kilo.” Een flinke verbetering ten opzichte van de Ecorunner VI die op een gewicht van 42,5 kilo bleef steken.

Strips

Maar dat is natuurlijk niet de enige wijziging die de studenten hebben doorgevoerd. Zo is ook de aerodynamica van de auto verbeterd. Daartoe is voor het eerst gebruik gemaakt van aerodynamische strips die op het laatste moment op de auto worden geplakt. In het verleden werden dergelijke strips ook wel ingezet in de schaatssport. De strips verminderen de weerstand, waardoor een hogere snelheid kan worden behaald. De strips worden pas kort voor de race op het voertuig geplakt. “De optimale locatie is afhankelijk van de weersomstandigheden,” vertelt Hulsman. Naast de strips worden ook sensoren ingezet die real-time de ideale (oftewel de meest energiezuinige) snelheid bepalen.

De winst

Het moet er uiteindelijk allemaal tot leiden dat de Delftse studenten er dit jaar opnieuw met de winst vandoor gaan. “We willen 3500 km op de equivalent van 1 liter benzine rijden op een heuvelachtig parcours en 5000 km op de equivalent van 1 liter benzine op een plat parcours,” vertelt Hulsman. “En ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

“We willen laten zien dat waterstof een veilige energiebron is”

Missie

Maar het gaat de studenten niet alleen om het winnen van de Eco-marathon. Ze hebben ook een boodschap. “We willen laten zien dat waterstof een veilige energiebron is. Veel mensen denken bij waterstof aan explosiegevaar, maar als ze zien dat zelfs studenten ermee werken, verandert dat misschien.” Want hoewel veel mensen wel inzien dat fossiele brandstoffen hun beste tijd hebben gehad en waterstof een mooi alternatief lijkt, lukt het de waterstofauto maar niet om voet aan de grond te krijgen. Zonde, vindt Hulsman. “Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof een goede oplossing is, onder meer omdat een kleine hoeveelheid waterstof heel veel energie kan dragen.”

Dat de waterstofauto het toch nog altijd verliest van de elektrische auto is volgens Hulsman goed te verklaren. “Er moet heel veel voor de waterstofauto geregeld worden.” We vinden het vanzelfsprekend dat we elke dertig of vijftig kilometer een tankstation tegenkomen waar we onze benzine- of dieselauto’s vol kunnen gooien. En toen de elektrische auto aan een opmars begon, was het vrij gemakkelijk om bij die tankstations een laadpuntje te maken. Elektriciteit was er immers reeds voorhanden. Anders is dat voor waterstofauto’s. “Daar moet nog een heel netwerk voor worden gemaakt.” En zonder de benodigde infrastructuur lijkt de waterstofauto op korte termijn geen toekomst gegund. Jammer, vindt Hulsman, want “de technologie is rijp.” Wat nu nodig is, is een cultuuromslag. “Zowel de autofabrikanten als de politiek en de consument moeten er de waarde van in gaan zien.” Het futuristisch uitziende autootje van het team van Hulsman kan daar wellicht een rol in spelen. Want hoe kun je de potentie van de waterstofauto nu beter in de kijker spelen dan een recordbrekende 5000 kilometer af te leggen op de equivalent van 1 liter benzine?