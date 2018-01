Een deel van het noorden van Australië maakte 1,7 miljard jaar geleden nog deel uit van Noord-Amerika.

Tot die opvallende conclusie komen onderzoekers van Curtin University. Hun bevindingen zijn te lezen in het blad Geology.

De onderzoekers bestudeerden gesteenten uit Georgetown: een regio in het noordoosten van Australië. Al snel bleken die gesteenten enkele eigenschappen te hebben die je in Australië eigenlijk nooit tegenkomt, maar in het hedendaagse Canada vrij normaal zijn.

De gesteenten vertellen een bijzonder verhaal. “Ons onderzoek laat zien dat de Georgetown-gesteenten ongeveer 1,7 miljard jaar geleden – toen zij nog deel uitmaakten van Noord-Amerika – afgezet werden in een ondiepe zee,” vertelt onderzoeker Adam Nordsvan. “Georgetown kwam toen los van Noord-Amerika en botste ongeveer 100 miljoen jaar later met de Mount Isa-regio, in het noorden van Australië.”

Het was ook in die tijd dat bijna alle continenten op aarde samensmolten tot een supercontinent. Dat supercontinent viel zo’n 300 miljoen jaar later weer uiteen en de continenten gingen weer elk huns weegs. Maar niet het Georgetown-gebied. Dat dreef namelijk niet weg, maar bleef onderdeel van Australië. Tot op de dag van vandaag.