Het gaat om een gloednieuwe soort die we al die tijd over het hoofd hebben gezien.

Onderzoekers ontdekten de lemuur in het zuidoosten van Madagaskar. DNA-onderzoek wees vervolgens uit dat het om een nieuwe soort gaat. Deze heeft de naam Cheirogaleus grovesi gekregen, zo is in het blad Primate Conservation te lezen.

Hoe de soort er precies voorstaat, is onbekend. Het goede nieuws is dat deze is teruggevonden in twee nationale parken die ook nog eens middels een corridor met elkaar in verbinding staan. De primaten leven dus in beschermd gebied. Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat ook zo’n nationaal park niet immuun is voor de dreiging van ontbossing (een groot probleem voor Madagaskar). Daarnaast sluiten ze niet uit dat er op de nieuwe soort gejaagd wordt voor zijn vlees. “Aanvullend onderzoek is nodig om de status van de soort vast te stellen, zodat beschermende maatregelen kunnen worden genomen om het voortbestaan van deze lijn te waarborgen,” zo schrijven de onderzoekers. Ze wijzen er verder op dat het feit dat er in de bossen van Madagaskar nog steeds nieuwe soorten worden ontdekt, een goede reden is om deze bossen nog beter te beschermen tegen bedreigingen zoals door mensen veroorzaakte ontbossing.