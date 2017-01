In het zuiden van Brazilië stuitten onderzoekers onder een steen op een wel heel bijzonder fenomeen: een spin die een slang aan het nuttigen was.

Waarschijnlijk kroop de slang zijn eigen ondergang tegemoet toen deze nietsvermoedend het holletje van de spin binnenging. Dat is te lezen in het blad Herpetology Notes.

Slurpen

De slang in kwestie was bijna 40 centimeter lang en behoort tot de soort Erythrolamprus almadensis. Het is een niet-giftige slang die veelvuldig in Brazilië voorkomt. Toen de onderzoekers de slang ontdekten, was deze reeds dood. De voorste en middelste delen van het lijf van de slang waren al in verregaande staat van ontbinding en dat was allemaal te wijten aan..een spin. Een tarantula (Grammostola quirogai) om precies te zijn. Deze spin verorbert zijn prooien door hun ingewanden tot een vloeibaar papje te maken en dat vervolgens op te slurpen.

Oeps!

Grammostola quirogai is een grote tarantula die in het uiterste zuiden van Brazilië te vinden is. De tarantula die de slang aan het verorberen was, was van het vrouwelijk geslacht. De onderzoekers wijzen erop dat vrouwelijke tarantula’s het grootste deel van hun leven in hun veilige holletje – vaak te vinden onder een steen – doorbrengen. Ze vermoeden dan ook dat de slang dit holletje per abuis is binnengegaan.

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers verslag doen van een tarantula die een slang verorbert. Maar in de meeste gevallen gaat het om tarantula’s die in gevangenschap leven en expres met een slang worden geconfronteerd. “Voor zover wij weten is dit het eerste gedocumenteerde geval waarbij een slang in het wild door een individu uit de Theraphosidae-familie wordt opgegeten,” zo schrijven de onderzoekers. Zowel de spin als de slang – of wat daar dan van over was – zijn opgenomen in het archief van een Braziliaanse universiteit.