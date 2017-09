Een vlucht met dit zeer efficiënte vliegtuig is waarschijnlijk goedkoper dan wanneer je hetzelfde ritje met de taxi maakt.

Het vliegtuig is ontwikkeld door het bedrijf Lilium en bevindt zich nog in de prototype-fase. Maar dat gaat rap veranderen. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat in een tweede investeringsronde zo’n 90 miljoen dollar is verzameld. Het betekent dat het bedrijf nu meer dan 100 miljoen dollar te besteden heeft. En met dat geld zal de Lilium Jet nu ontwikkeld gaan worden. “Deze investering is een ongelofelijk belangrijke stap voor Lilium aangezien deze ons in staat stelt om de jet met vijf zitplekken werkelijkheid te maken,” vertelt CEO Daniel Wiegand.

En wat kunnen we verwachten?

Lilium Jet ziet er niet alleen fantastisch uit, maar is ook ruim: het vliegtuig biedt ruimte aan vijf personen. Het transportmiddel – dat elektrisch is – kan op één acculading een uur lang tot wel 300 kilometer per uur vliegen. Daarmee is de Lilium Jet zo efficiënt dat een vlucht naar verwachting minder kost dan wanneer je hetzelfde ritje per taxi zou maken (de aanschaf van de Lithium Jet laten we dan vanzelfsprekend even buiten beschouwing). Bovendien maakt het vliegtuig – die verticaal opstijgt en landt – bijzonder weinig lawaai, waardoor het zich dus ook – zonder al te veel overlast te veroorzaken – in dichtbevolkte gebieden kan begeven.

Elektrisch

Eerder dit jaar kon de wereld het eerste prototype van de Lilium Jet al bewonderen. En liet het bedrijf zien dat dat prototype ook daadwerkelijk kan vliegen.

Op welke termijn de Lilium Jet daadwerkelijk te koop is, is nog onduidelijk. Maar Lilium maakt er geen geheim van de concurrentie – voornamelijk bestaande uit bedrijven die aan vliegende auto’s werken – te vlug af te willen zijn. “Aangezien de jet geen significante infrastructuur nodig heeft, zullen we als eersten in staat zijn om een snelle transportservice naar kleine steden en dorpen én grote stadscentra te brengen,” aldus Wiegand. Collega David Wallerstein voegt toe: “Van onderontwikkelde gebieden met een slechte infrastructuur tot de ontwikkelde wereld met files: er ontstaan nieuwe mogelijkheden wanneer dagelijkse vluchten een optie worden voor ons allemaal.” Hij bedoelt daarmee zeker niet dat we straks allemaal zo’n jet voor de deur hebben staan: daarvoor zijn ze waarschijnlijk te duur. Hij ziet de Lilium Jets eerder ingezet worden als taxi’s die mensen – tegen een heel aantrekkelijk tarief en sneller dan de traditionele taxi – op hun bestemming brengen.