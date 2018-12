Het systeem vangt het plastic, maar slaagt er niet in om het vast te houden.

Dat blijkt uit een update die op de website van The Ocean Cleanup is verschenen. “We hebben geobserveerd dat plastic het systeem verlaat nadat het is verzameld,” zo schrijft Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup.

Testfase

Hoewel het een behoorlijk probleem is – in feite betekent het dat The Ocean Cleanup er niet in slaagt om plastic uit zee te halen – haast Slat zich te zeggen dat dit niet het einde van het avontuur is. De problemen manifesteren zich namelijk terwijl het opruimsysteem van The Ocean Cleanup nog in de testfase zit. “Het is voor het eerst dat er een opruimsysteem in de oceaan wordt ingezet, dus we waren wel op verrassingen voorbereid,” aldus Slat.

Te traag

Op dit moment dobbert een prototype van het door Slat bedachte opruimsysteem in de Stille Oceaan. Daar moet het aantonen dat het in staat is om een deel van de plastic soep op te ruimen. En hoewel het systeem zich in grove lijnen gedraagt zoals verwacht en in staat is om plastic te verzamelen, blijft dat plastic wel veel korter in het systeem hangen dan gedacht. “We hebben geconcludeerd dat het systeem op bepaalde momenten te traag lijkt te bewegen,” aldus Slat. Hij wijst erop dat er alleen plastic kan worden verzameld en vastgehouden als het systeem – dat voortgedreven wordt door golven en wind – net iets sneller beweegt dan het plastic afval. “En soms lijkt het net andersom te zijn en beweegt het plastic sneller dan het systeem.”

Oplossingen

Dat het opruimsysteem soms te langzaam beweegt, komt mogelijk doordat de wind de uiterste punten van het U-vormige opruimsysteem – aan het slingeren brengt. En zo geeft het systeem mogelijk tegengas aan de wind, waardoor het vertraagt. Een andere mogelijkheid is dat vibraties aan het einde van de U-vorm een soort krachtveld creëren dat het plastic afstoot op het moment dat het de ‘mond’ van het systeem nadert. Op dit moment wordt nader uitgezocht hoe de problemen ontstaan en hoe deze het beste opgelost kunnen worden. Een eerste ingeving was om de opening van de U-vorm iets breder te trekken, maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, zo bleek deze week.

Wilson Update: the closing line extension did not effectively increase the span of the system and, therefore, the speed did not improve. Further approaches to widen the u-shape are being evaluated and tested by the team. pic.twitter.com/YP3TFKmnGc — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 4 december 2018

Pas als System 001 helemaal werkt zo als het moet, kan er worden opgeschaald en daadwerkelijk gestart worden met het opruimen van de plastic soep. Slat schat dat het met meerdere van deze opruimsystemen mogelijk moet zijn om de plastic soep in vijf jaar tijd te halveren. Of The Ocean Cleanup werkelijk zo’n grote impact kan hebben, wordt door veel deskundigen in twijfel getrokken. Grootste kritiekpunt is dat The Ocean Cleanup zich enkel richt op symptoombestrijding – het opruimen van het reeds gedumpte plastic – in plaats van de oorzaak van het probleem – de manier waarop wij met plastic omgaan – aan te pakken.