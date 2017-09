Op Scientias.nl proberen we met onze artikelen aandacht te besteden aan zoveel mogelijk thema’s binnen de wetenschap. Toch focussen we ons jaarlijks op tien thema’s, waarover we vaker achtergrondartikelen schrijven. De thema’s voor 2017-2018 zijn door jullie gekozen en dit zijn ze!

In totaal zijn er 8.559 stemmen uitgebracht. Buitenaards leven staat met 819 stemmen bovenaan. Dit was vorig jaar ook al zo. Daarna volgen de James Webb telescoop en Planeet X. Energie van de toekomst en kunstmatige intelligentie sluiten de top vijf af.

Opvallend is dat New Horizons – een missie die nu eigenlijk zo goed als stil ligt – in de top 10 staat, terwijl klimaatverandering – een thema waarover Scientias-bezoekers regelmatig met elkaar in discussie gaan – net buiten de bovenste tien valt.

Hieronder zie je de nieuwe thema’s:



We gaan artikelen uitzetten bij onze freelancers. Daarnaast verschijnen binnenkort de eerste artikelen op Scientias, bijvoorbeeld een artikel over of we buitenaards leven moeten vrezen.

Het komende weekend worden de thema’s aan de onderkant van de website aangepast. We nemen daarbij afscheid van de thema’s Juno-missie, kankeronderzoek, klimaatverandering en de zelfrijdende auto.