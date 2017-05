Dat is ietsje minder dan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie voor het jaar 2017 kreeg toegewezen.

NASA-baas Robert Lightfoot is over het algemeen tevreden met het budgetvoorstel dat gisteren vanuit het Witte Huis kwam zetten. Als het gaat om de wilde bezuinigingsplannen van Trump lijkt NASA de dans aardig te ontspringen. Voor 2018 wil de president de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie 19,1 miljard dollar toekennen. Dat is ietsje minder dan NASA in 2017 kreeg.

Naar Mars

Wat betekent dat heel concreet? “De lastige keuzes zijn er nog steeds,” stelt Lightfoot. “En we kunnen niet alles doen. Maar we kunnen wel veel doen.” Zo is er voldoende budget om toe te werken naar een bemande missie naar Mars. Je moet dan denken aan het doorontwikkelen van het Space Launch System en ruimtevaartuig Orion. Ook is er voldoende geld om de 60 lopende ruimtemissies in de lucht te houden. Daarnaast is er voldoende budget om zo’n 40 in aanbouw zijnde ruimtemissies werkelijkheid te laten worden. Je moet dan denken aan de James Webb-ruimtetelescoop, maar ook aan Marslander InSight (die volgend jaar de lucht in gaat) en de Marsrover die in 2020 het luchtruim moet kiezen. Daarnaast is er geld vrijgemaakt voor het formuleren van een missie naar Jupiters maan Europa.

Geschrapt

Maar zoals Lightfoot al opmerkte: ook met 19,1 miljard dollar kun je niet alles doen wat je wilt doen. En dus zijn er ook wat missies geschrapt. Zo wordt de Asteroid Redirect Mission definitief geen nieuw leven ingeblazen. Tijdens deze missie zou een stukje van een planetoïde in een baan rond de maan worden geplaatst, alwaar het gemakkelijk door astronauten bezocht en bestudeerd kan worden. Maar de Asteroid Redirect Mission is niet het enige slachtoffer. Ook het Office of Education wordt geschrapt. Net als enkele satellieten die de aarde, de aardse atmosfeer en het klimaat monitoren.

Het budgetvoorstel van de president moet nog door het Congres. Pas over een paar maanden zal definitief bekend zijn hoeveel dollars NASA in 2018 te besteden heeft.