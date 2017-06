Ieder jaar wordt de QS Ranking gepubliceerd. In deze lijst worden bijna duizend universiteiten gerangschikt. Dit jaar staat TU Delft in de Benelux op de eerste positie.

De instellingen worden gerangschikt op basis van verschillende criteria, zoals het aantal internationale medewerkers en studenten, de reputatie van de universiteit, citaties per faculteit, reputatie van de universiteit bij werkgevers en de staf/student ratio.

De QS-ranking is niet de enige ranking. Ook de Shanghai-ranking en de THE-ranking rangschikken universiteiten. Hoewel topuniversiteiten overal wel goed scoren, wijken de posities soms wel iets af. Dit heeft ermee te maken dat de ranglijsten net anders worden samengesteld.

Dit is de Nederlandse top 13 1. TU Delft (#54 van de 959)

2. Universiteit van Amsterdam (#58)

3. TU Eindhoven (#104)

4. Universiteit Leiden (#109)

5. Universiteit Utrecht (#109)

6. Rijksuniversiteit Groningen (#113)

7. Wageningen Universiteit (#124)

8. Erasmus Universiteit Rotterdam (#147)

9. Universiteit Twente (#179)

10. Universiteit van Maastricht (#200)

11. Radboud Universiteit (#204)

12. Vrije Universiteit Amsterdam (#218)

13. Universiteit Tilburg (#357 van de 959)

TU Delft: “We zijn natuurlijk trots”

De perswoordvoerders van de beste Nederlandse universiteiten zijn tevreden met de mooiste posities. “Natuurlijk is het mooi om te stijgen in een ranking zoals de QS,” zegt Karen Collet van TU Delft aan Scientias.nl. “Vooral omdat we ook in andere rankings die net anders worden samengesteld, zoals THE, al een aantal jaren een goede positie hebben. Het brede beeld is dat we het goed doen en daar zijn we natuurlijk trots op.”

Collet ziet de meerwaarde van de QS-ranking in het aantrekken van internationaal talent. “Deze lijst wordt door internationale studenten en wetenschappers veel geraadpleegd worden.” Ze vindt het lastig om vast te stellen waarom TU Delft dit jaar een paar plekken stijgt. “De methodiek waarmee dergelijke ranglijsten tot stand komen is niet heel doorzichtig en verandert elk jaar wel een beetje. Dat maakt dat de instellingen niet precies weten waarom ze iets stijgen of dalen. Het zijn bovendien relatieve ranglijsten: de positie van een universiteit is alleen afhankelijk van de relatieve prestatie van een universiteit t.o.v. andere universiteiten in dat jaar.”

UvA: “We feliciteren de collega’s in Delft”

TU Delft stoot de Universiteit van Amsterdam voor het eerst in jaren van de eerste plek. “Sinds de eerste ranking van QS uitkwam in 2010 – toen QS en THE zich splitsten – is de UvA altijd de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit geweest,” zegt woordvoerder Yasha Lange van de UvA aan Scientias.nl. “Een eer die we dit jaar moeten gunnen aan de TU Delft. TU Delft heeft zich blijkbaar positief ontwikkeld op de indicatoren die QS gebruikt en daar feliciteren we de collega’s in Delft van harte mee.”

Dit is de Belgische top 8 1. KU Leuven (#71 van de 959)

2. Universiteit van Gent (#125)

3. Université catholique de Louvain (#153)

4. Vrije Universiteit Brussel (#182)

5. Universite libre de Bruxelles (#205)

6. Universiteit van Antwerpen (#210)

7. Universiteit van Luik (#319)

8. Universiteit van Mons (#551-#600 van de 959)

Lange gelooft ook in een positieve werking van een hoge positie. “Internationale wetenschappers en studenten gebruiken de rankings om te beoordelen of ze ergens willen werken of studenten. Een plek in de top 200 en zeker in de top 100 kan dan helpen om goede onderzoekers of talent aan te trekken. Er is vaak discussie over rankings, en dan vooral over de methodiek, maar feit blijkt dat veel mensen ernaar kijken.”

Britten en Amerikanen leggen de lat hoog

De beste universiteit ter wereld is het MIT, gevolgd door Stanford en Harvard. De top 10 wordt gedomineerd door Amerikaanse en Britse universiteiten. De enige outsider is het Zwitserse ETH Zurich met een fraaie tiende plek. Bekijk de volledige lijst op de site van QS.