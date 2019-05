Hoewel wat kleiner, waren ook zij moordzuchtige rovers.

Wetenschappers hebben twee nieuwe soorten dinosaurussen geïdentificeerd. Het gaat om twee dino’s die verre verwanten zijn van de roofzuchtige T.rex. De resultaten geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van de megaraptor die tijdens het late Krijt over de aarde slenterde.

Fossiele resten

De onderzoekers analyseerden fossiele resten die al zo’n dertig jaar geleden door een medewerker van een Thais museum tijdens een opgraving waren ontdekt. Hij overhandigde deze aan het Sirindhorn Museum, waar ze drie decennia lang op de plank waren blijven liggen. “Vijf jaar geleden kwam ik deze vondsten tijdens mijn onderzoek tegen,” legt de Thaise paleontoloog Adun Samathi uit. En hij besloot de resten aan een grondige analyse te onderwerpen met behulp van de meest moderne technieken.

Nieuwe soorten

De onderzoeker kwam tot de conclusie dat hij hier de fossiele overblijfselen van twee nog niet bekende dinosaurussen in handen had. “We waren in staat om de botten (van de eerste dinosaurus, red.) toe te schrijven aan een nieuwe megaraptor die we Phuwiangvenator yaemniyomi noemde,” zegt Samathi. Die naam doet aan de ene kant denken aan de plek waar de vondsten werden aangetroffen – het Phu Wiang District – en eert aan de andere kant de ontdekker van het eerste Thaise fossiel van een dinosaurus: Sudham Yaemniyom. De andere dino kreeg de naam Vayuraptor nongbualamphuenisis. Hoewel de gevonden overblijfselen niet voldoende waren om de exacte afkomst te verduidelijken, veronderstellen de onderzoekers dat deze dino verwant is aan de Phuwiangvenator en T.rex.

Kenmerken

Hoewel beide dino’s dus familieleden van de T.rex zijn, verschillen ze in een aantal opzichten wel van deze gigant. Zo was de Phuwiangvenator met een lengte van ongeveer zes meter en de Vayuraptor met een lengte van 4,5 meter aanzienlijk kleiner dan de T.rex (die wel een lengte van twaalf meter kon bereiken). Ook had de Phuwiangvenator sterkere armen bewapend met lange klauwen en een verfijnder hoofd met een lange snuit. Hij wandelde echter wel – net als zijn moordzuchtige neef – op zijn achterpoten. Bovendien kon dePhuwiangvenator het waarschijnlijk behoorlijk op een lopen zetten. Deze dino had je daarom liever niet willen tegenkomen.

Megaraptor

Dinosaurussen die tot het typesoort megaraptor behoren, zijn tot nu toe voornamelijk ontdekt in Zuid-Amerika en Australië. “We hebben de Thaise fossielen vergeleken met de vondsten daar,” zegt Samathi. “Verschillende kenmerken geven aan dat het een vroege vertegenwoordiger van de groep is. We nemen dit als een aanwijzing dat de megaraptor afkomstig is uit Zuidoost-Azië en zich vervolgens naar andere regio’s verspreidde.”

De laatste tijd staat de T.rex en zijn primitieve familieleden behoorlijk in de belangstelling. Zo ontdekten onderzoekers onlangs nog een piepklein familielid van de T.rex. Al deze ontdekkingen dragen bij aan het aanvullen van het iet wat beperkte fossielenbestand. En dat is broodnodig. Zo breken onderzoekers zich nog steeds het hoofd over hoe de T.rex van kleine, ondergeschikte jagers in relatief korte tijd kon evolueren tot een reusachtig exemplaar. Maar door nieuwe fossiele ontdekkingen krijgen we steeds meer inzicht in de evolutionaire geschiedenis van misschien wel de meest iconische dinosaurus ooit.