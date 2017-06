Om Jupiter draaien niet alleen grote, maar ook tientallen piepkleine maantjes. Astronomen hebben er weer twee ontdekt.

S/2016 J1 en S/2017 J1 zijn slechts een tot twee kilometer breed. Het zijn dus echt minimaantjes, die maar net te zien zijn door de beste telescopen ter wereld. Zo is S/2016 J1 op 8 maart 2016 ontdekt met de 6,5 meter telescoop van het Las Campanas observatorium in Chili. De maan is 20,6 miljoen kilometer van de grootste planeet van het zonnestelsel verwijderd en doet 1,65 jaar over een rondje om de planeet. De maan is voor het eerst gespot door Sheppard.

Beide objecten hebben een retrograde baan, wat betekent dat ze in de tegengestelde richting om Jupiter draaien. Dit vertelt iets over de ontstaansgeschiedenis van de twee maantjes. Waarschijnlijk zijn ze ergens anders in het zonnestelsel ontstaan en pas op latere leeftijd door Jupiter gevangen.