Maar de kans lijkt groot dat deze op korte termijn alsnog van de aardbodem verdwijnt.

We hebben het over het zangvogeltje Sitta pusilla insularis. De soort – die enkel in een klein dennenbos op Grand Bahama-eiland voorkomt – staat al jaren te boek als bedreigd. De problemen ontstonden in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen steeds meer bomen in het bos werden omgehakt. En in recente decennia heeft de soort ook ernstig te lijden gehad onder orkanen die de ene na de andere boom in het bos omver bliezen. Waar er in 2004 naar schatting nog 1800 van deze zangvogeltjes op Grand Bahama rondvlogen, waren dat er in 2007 nog maar 23. En toen sloeg in 2016 orkaan Matthew toe. De orkaan veroorzaakte enorme schade op Grand Bahama en aangenomen werd dat deze ramp de soort een laatste duwtje had gegeven.

Gespot!

Maar nu hebben wetenschappers het vogeltje herontdekt. “We liepen al zes weken door het bos en hadden de moed bijna opgegeven,” vertelt onderzoeker Matthew Gardner. “Toen hoorde ik plots zijn onderscheidende roep en zag de onmiskenbare vorm van de zangvogel in mijn richting komen. Ik schreeuwde het uit van vreugde. Ik was in extase!”

Twee vogels

In totaal hebben de onderzoekers de zangvogel zes keer gespot. Maar slechts eenmaal zagen ze twee van deze zangvogels bij elkaar. Dat laatste lijkt veelbelovend. Maar voorzichtigheid is op zijn plaats. “We weten het geslacht van de vogels niet,” stelt Gardner. “In veel gevallen is het zo dat wanneer er nog maar zo weinig individuen over zijn, alle resterende vogels van het mannelijk geslacht zijn.”

Of de soort nog te redden is? “Helaas denken we dat de kans dat we deze vogelsoort – die op het punt van uitsterven staat – kunnen redden, heel klein is,” aldus onderzoeker Diana Bell.