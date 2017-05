Het lijkt bijna alsof de dinosaurus elk moment weer tot leven kan komen.

De gepantserde dinosaurus leefde zo’n 112 miljoen jaar geleden in wat nu Alberta (Canada) is. Nog niet eerder is zo’n oude dinosaurus in deze Canadese provincie teruggevonden.

Maar het is niet de hoge leeftijd die dit fossiel zo bijzonder maakt. Nee: dit fossiel is uniek, omdat het de best bewaard gebleven gepantserde dinosaurus is die onderzoekers tot op heden hebben gezien. De dino is in 3D bewaard gebleven en het grootste deel van het skelet is nog bedekt met gefossiliseerde huid.

De dinosaurus werd in 2011 teruggevonden in een mijn. Waarschijnlijk is deze na zijn dood in het water beland en bedekt met sedimenten. Onderzoekers zijn zo’n 7000 uur bezig geweest om de dinosaurus heelhuids uit het omringende gesteente te halen.

De dinosaurus behoort tot de Nodosauridae. Dit is een groep van plantenetende gepantserde dinosaurussen. Het exemplaar dat in Alberta is teruggevonden, zou bij leven zo’n 5,4 meter lang zijn geweest en meer dan 1000 kilo hebben gewogen.