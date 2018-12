De graftombe is prachtig versierd met onder meer kleurrijke muurtekeningen.

De tombe is opgericht voor Wahtye: een zeer belangrijke ambtenaar en priester die de farao Neferirkare diende. Neferirkare was de derde farao uit de vijfde dynastie van Egypte en regeerde in de eerste helft van de 25e eeuw voor Christus. Het betekent dat de tombe die nu in Egypte is teruggevonden bijna 4500 jaar oud is. Ondanks die hoge leeftijd is de tombe uitstekend bewaard gebleven.

Priester en inspecteur

Wahtye was zoals gezegd een belangrijk man in de tijd van Neferirkare. In de tombe wordt hij onder meer betiteld als de koninklijke priester en inspecteur van de heilige boot. Op de wanden van de tombe zijn verschillende kleurrijke taferelen ontdekt. De meeste ervan laten de overledene zien, in het gezeldschap van zijn moeder (Merit Meen), vrouw (aangeduid als Weret Ptah) en verdere familie. Ook zijn er wandschilderingen van zeilboten, de jacht, de productie van aardwerk en wijn teruggevonden.

Beelden

Daarnaast zijn in het bovenste deel van de tombe zo’n achttien niches ontdekt waarin maar liefst 24, wederom kleurrijke, beelden staan. Het gaat om beelden van de overledene en zijn familie. In een lager gelegen deel van de tombe zijn nog eens 26 kleine niches aangetroffen met daarin 31 in de rotsen uitgehakte beelden. Waarschijnlijk zijn ook dit afbeeldingen van de overledene en zijn familie.

De tombe is opgebouwd uit een tien meter lange hal, een kelder en meerdere grafkamers. Die grafkamers moeten nog onderzocht worden. In één ervan zou de Wahtye begraven liggen. In de andere verwachten archeologen de resten van zijn moeder aan te treffen.