De ijsbergen zouden een welkome bron van zoet water zijn in de kurkdroge regio.

Het grootste deel van het zoete water dat op aarde te vinden is, zit vast in het ijs op en rond Antarctica. Mede door toedoen van klimaatverandering raakt het continent regelmatig grote ijsbergen – en dus grote hoeveelheden zoet water – kwijt. Die bergen drijven naar warmere wateren en smelten. Terwijl zo miljoenen liters potentieel drinkwater verloren gaan, zijn er in Afrika en het Midden-Oosten kurkdroge gebieden te vinden waar de vraag naar zoet water alleen maar toeneemt.

IJsbergen halen

Een bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten kan het niet langer aanzien en komt met een ambitieus plan. Het wil ijsbergen – die Antarctica toch al hebben verlaten – met behulp van boten naar de Arabische Zee trekken. Eenmaal daar aangekomen worden stukken van de ijsberg afgehakt. Die stukken ijs laten de Arabieren smelten, waarna het – nadat het gezuiverd is – als drinkwater dienst kan doen.



Het promotiefilmpje voor het wilde plan van het bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten. Er zit een klein schoonheidsfoutje in. Zo zijn op Antarctica helemaal geen ijsberen te vinden.

Klimaatverandering

Naast drinkwater zou zo’n ijsberg in de Arabische Zee ook een regionale klimaatverandering met zich mee kunnen brengen. Zo kan de ijsberg ervoor zorgen dat in de regio meer regen gaat vallen. Een woestijn zoals de Rub’El Khali zou dankzij die regen binnen tien jaar een groene vlakte kunnen worden, zo denken de initiatiefnemers van het UAE Icebergs Project. Een andere leuke meevaller is natuurlijk dat zo’n ijsberg voor de kust van een warm en droog gebied een enorme toeristische trekpleister kan worden.

De Arabieren zijn zeker niet de eersten die op het idee komen om een ijsberg naar warmere en drogere gebieden te trekken. Het idee is al eens eerder geopperd. Maar het is allemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Zo heb je een heel krachtige motorboot en sterke touwen of kabels nodig. En zelfs als het je lukt om een ijsberg op sleeptouw te nemen, moet je oppassen dat deze niet uiteenvalt of omkukelt (waardoor hoge golven ontstaan). En dan moet je er nog voor zorgen dat je de ijsberg bij de Verenigde Arabische Emiraten krijgt alvorens deze compleet gesmolten is (hoe dichter de ijsberg de evenaar nadert, hoe warmer het water wordt). De kosten van zo’n onderneming zijn vanzelfsprekend ook enorm hoog. Het lijkt dan ook aannemelijk dat er betere (dat wil zeggen: goedkopere en haalbaardere) oplossingen te bedenken zijn voor het watertekort in Arabië.