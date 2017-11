Als het aan ingenieurs en wetenschappers van BMW en de Tongji universiteit ligt, komen er in de toekomst verhoogde fietspaden boven de steden. Hierdoor wordt fietsen nog interessanter om van A naar B te reizen.

Op dit moment kampen groeiende steden met problemen op het gebied van mobiliteit. Moeten steden auto’s weren in het centrum en fietsen stimuleren? Het nieuwe concept laat het beste van twee werelden zien. Het centrum van een stad is nog steeds met de auto bereikbaar (waar BMW natuurlijk baat bij heeft), maar ondertussen is het veel slimmer om gebruik te maken van de verhoogde fietspaden.

Het idee is overigens niet helemaal nieuw, want in Eindhoven is in 2012 de Hovenring geopend. Dit is een verhoogde fietsrotonde die met tuikabels aan een zeventig meter hoge pyloon is opgehangen. Hieronder zie je een video over de Hovenring.

Nooit meer tegenwind

BMW noemt het concept E³ Way, waarbij de E’s staan voor verhoogd (‘elevated’), elektrisch en efficiënt. De verhoogde fietspaden zijn buizen. Dit heeft veel voordelen. Zo wordt er regenwater opgeslagen en kunnen er zonnepanelen geïnstalleerd worden. Daarnaast is fietsen een stuk fijner. Je hebt als fietser geen wind tegen en je hoeft je geen zorgen te maken over gladde of besneeuwde wegen.

De fietsbuizen kunnen aangesloten worden op hubs. Voorbeeld: je gaat met de trein naar een hub, daar stap je over op de fiets, waarmee je vervolgens naar het centrum van een stad fietst. Of je gaat met de auto naar het begin van een fietsbuis, huurt een fiets en stapt vervolgens over op de metro.

Shanghai

Als het aan de onderzoekers ligt, wordt in de nabije toekomst een 8,9 kilometer lange buis aangelegd boven het centrum van Shanghai. We zijn benieuwd of dit concept daadwerkelijk gerealiseerd wordt.