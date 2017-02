De sonde zal – door technische problemen – gedurende de complete missie in zijn huidige baan vertoeven.

Dat heeft NASA besloten. “Juno is gezond, de wetenschappelijke instrumenten werken en de gegevens en beelden die we ontvangen hebben, zijn geweldig,” stelt Thomas Zurbuchen, namens de Amerikaanse ruimtevaartorganisaties. Hij bestempelt de beslissing om Juno in de huidige baan te houden als ‘juist’. “Zo kan Juno zijn opwindende ontdekkingsreis voortzetten.”

De problemen

Ruimtesonde Juno nestelde zich in juli in een ovaalvormige baan rond Jupiter. In deze baan duurt het 53 dagen om een rondje rond de gasreus te voltooien en zit één scheervlucht die rakelings – op zo’n 4100 kilometer afstand – over de wolkentoppen van Jupiter voert. Het was de bedoeling dat Juno in deze baan twee rondjes rond Jupiter zou voltooien en vervolgens een kleine manoeuvre zou uitvoeren om zich in een nieuwe baan te vestigen: eentje die het mogelijk maakt om in 14 dagen tijd een rondje rond Jupiter te voltooien. Maar technische problemen gooiden roet in het eten. Twee ventielen die van cruciaal belang zijn voor het laten branden van de raketmotor en dus het uitvoeren van de manoeuvre werkten niet naar behoren. De ventielen hadden meerdere minuten nodig om open te gaan, terwijl dat eerder slechts enkele seconden duurde.

Resultaten Juno heeft al een schat aan informatie opgeleverd over Jupiter. Zo weten we dankzij de ruimtesonde dat de magnetische velden en de poollichten van Jupiter veel omvangrijker en krachtiger zijn dan gedacht. Ook konden we door de ogen van Juno voor het eerst een blik werpen op de noordpool van Jupiter . “Juno levert spectaculaire resultaten op en we herschrijven onze ideeën over hoe gasreuzen werken,” stelt onderzoeker Scott Bolton.

Toch maar niet

NASA heeft het probleem de afgelopen maand uitgebreid bestudeerd en uiteindelijk de knoop doorgehakt. Juno gaat niet van baan wijzigen. “We keken naar meerdere scenario’s die erin konden resulteren dat Juno een kortere omlooptijd zou krijgen, maar we zijn bang dat het laten branden van de raketmotor resulteert in een niet wenselijke baan,” stelt projectmanager Rick Nybakken. “Kortom: het laten branden van de raketmotor was een risico voor de missie.”

Nieuwe mogelijkheden

Het heeft volgens NASA geen gevolgen voor de missiedoeleinden van Juno. Sterker nog: in de huidige baan blijven, biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kan Juno vanuit zijn baan ook de buitenste regionen van Jupiters magnetosfeer – het gebied dat beïnvloed wordt door het magnetisch veld van Jupiter – bestuderen. “Een ander belangrijk voordeel van de langere omlooptijd is dat Juno tijdens elke omloop minder tijd doorbrengt in de stralingsgordels,” legt onderzoeker Scott Bolton uit. “Dat is belangrijk, omdat straling de belangrijkste factor is die de levensduur van Juno kan verkorten.”

De laatste keer dat Juno langs Jupiter scheerde, was op 2 februari. De volgende scheervlucht staat gepland voor 27 maart. De sonde zou sowieso tot juli 2018 actief moeten blijven. Daarna kan eventueel – als Juno nog steeds in goede gezondheid is – besloten worden de missie te verlengen.