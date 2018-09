“Het is een beetje vergelijkbaar met tot de ontdekking komen dat koeien – als je niet kijkt – net zo snel zijn als wolven,” aldus één van de onderzoekers.

Reuzenhaaien zijn de op één na grootste vissen ter wereld, zo kunnen ze wel 10 meter lang worden. Maar ondanks hun formaat, hoeven we niet snel bang voor ze te zijn. Zo staat de reuzenhaai bekend als een grote, slome, vriendelijke reus die het liefst op plankton knabbelt. Maar nu doen onderzoekers een nog onbekende kant van de reuzenhaai uit de doeken. Want reuzenhaaien blijken stiekem net zo snel en hoog uit het water te kunnen springen als hun beroemde neven en nichten; de witte haai.

Video

Met behulp van camera’s en video-analyse bestudeerden de onderzoekers het opmerkelijke gedrag van de reuzenhaai. Zo probeerden ze de zwemsnelheid te schatten op het moment dat de haai het water verliet en zijn sprong inzette. Ook bevestigden de onderzoekers een apparaat op één van de reuzenhaaien om de snelheid en beweging van de sprong nauwkeurig te meten.

Sprong

En het tegendeel is bewezen; de reuzenhaai is bepaald niet sloom. Zo zwom hij in iets meer dan negen seconde en met tien staartzwiepen van 28 meter diepte naar het oppervlak, waar hij met 90 graden door het water brak. Vervolgens schraapte hij voor een seconde over het water, om vervolgens een sprong te maken die tot wel 1,2 meter boven het wateroppervlak reikte. De slagfrequentie van de staart nam hierbij tot wel zes keer toe. Daarnaast bereikte de reuzenhaai een topsnelheid van ongeveer 5,1 m/s. Ter vergelijking; dit is meer dan twee keer zo snel als de gemiddelde deelnemer aan de Olympische Spelen op de 50 meter vrije slag voor mannen.

De bevindingen laten maar weer eens zien hoeveel we nog kunnen leren over zeedieren. Zelfs de grootste en meest opvallende soorten hebben verrassingen in petto. “Het is een beetje vergelijkbaar met tot de ontdekking komen dat koeien – als je niet kijkt – net zo snel zijn als wolven,” aldus onderzoeker Jonathan Houghton.