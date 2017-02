De vier kikkertjes passen met gemak op een duimnagel en behoren tot de kleinste kikkers ter wereld.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PeerJ. Vijf jaar lang deden ze uitgebreid onderzoek in het gebied van de West-Ghats, een bergketen in India. Het resulteerde in de ontdekking van zeven nieuwe kikkersoorten, waarvan er vier piepklein zijn.

Nyctibatrachus

De zeven ontdekte kikkers behoren tot het geslacht Nyctibatrachus. Eerder dachten we dat dit geslacht uit 28 soorten bestond, waarvan er slechts drie piepklein (dat wil zeggen: kleiner dan 18 millimeter) waren. Maar met de nieuwe ontdekkingen in India verandert dat. Het geslacht blijkt nu 35 soorten te tellen, waarvan 20 procent piepklein is.

Piepklein

Onder de zeven ontdekte kikkertjes bevinden zich dus vier van die piepkleine exemplaren. Ze zijn tussen de 12,2 en 15,4 millimeter groot en passen daarmee gemakkelijk op een duimnagel of klein muntje.

Klinkt als een insect

De vier kleine kikkertjes komen overvloedig voor in hun leefgebied. Toch is het niet zo gek dat we ze nu pas ontdekt hebben, zo stellen de onderzoekers. Met hun omvang springen ze natuurlijk niet direct in het oog. Daarnaast leven ze onder dode bladeren. En ook hun kreten zijn misleidend: die doen namelijk sterk denken aan de geluiden die ook insecten maken.

Ook de andere drie ontdekte kikkersoorten komen overvloedig voor in hun leefgebied. Maar dat betekent niet dat we ons over deze zeven soorten geen zorgen hoeven te maken. Zo is elke kikkersoort maar op één plek in het zuidelijke deel van de West-Ghats aangetroffen. En sommige van die plekken liggen buiten de beschermde gebieden. Vijf van de zeven soorten worden bovendien bedreigd door menselijke activiteiten. Het suggereert dat deze pas ontdekte kikkertjes goed in de gaten moeten worden gehouden en onze bescherming verdienen. En ze zijn niet alleen. “Meer dan 32 procent van de kikkers in de West-Ghats wordt reeds met uitsterven bedreigd,” vertelt onderzoeker SD Biju.