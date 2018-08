Dankzij waarnemingen in infrarood kunnen we dwars door het hete gas en donkere stof heen kijken.

De VISTA-telescoop van de ESO-sterrenwacht in Chili heeft de Carinanevel op een buitengewoon fraaie manier vastgelegd. De Carinanevel is een van de grootste en helderste nevels aan de nachtelijke hemel. En dankzij het infrarood heeft VISTA ontelbare sterren die op duizenden lichtjaren afstand bestaan, onthult.

Carinanevel

De Carinanevel bestaat uit enorme wolken van gas en stof en bevindt zich op zo’n 7500 lichtjaar afstand van de aarde. De nevel strekt zich over meer dan 300 lichtjaar uit en is een van de grootste stervormingsgebieden van de Melkweg.

Geboorte en dood

In de Carinanevel woedt een strijd tussen sterren en stof. Geboorte en dood komen hier naast elkaar voor. Zo zenden zware sterren in deze kosmische bubbel grote hoeveelheden, krachtige straling uit, die het omliggende gas tot gloeien heeft gebracht. In andere delen van de nevel komen donkere zuilen van stof voor, die pasgeboren sterren aan het zicht onttrekken. En in deze machtige strijd, zijn de pasgevormde sterren waarschijnlijk de winnaars: zij produceren energierijke straling en sterrenwinden die de gaswolken waar zij uit voortkomen, direct verwoesten.

Eta Carinae

Op de foto zijn ontelbare sterren te zien, waaronder de dubbelster Eta Carinae. Deze stellaire dubbelster was in 1830 een van de helderste sterren aan de hemel, maar is sindsdien alsmaar zwakker geworden. Op dit moment nadert hij het einde van zijn bestaan. Desalniettemin behoort hij nog steeds tot de zwaarste en helderste sterren van ons melkwegstelsel. De Eta Carinae is te spotten in de heldere lichtvlek, net boven de punt van het V-vormige complex van stofwolken.

Sleutelgatnevel

Direct rechts van Eta Carinae is de relatief kleine Sleutelgatnevel te aanschouwen. Dit is een kleine, dichte wolk van koude moleculen en gas. In deze nevel zijn diverse zware sterren te vinden. Deze wispelturige nevel heeft de afgelopen eeuwen al heel wat drastische uiterlijke veranderingen doorgemaakt.

Hoewel de Carinanevel al talloze malen gefotografeerd is, raken we er maar niet op uitgekeken. Want zeg nou zelf, de gewelddadige en stoffige gebeurtenissen in deze nevel maken de beelden tot ware pareltjes. En dankzij VISTA kunnen we hier dan ook volop van genieten. VISTA is de grootste infraroodtelescoop ter wereld. En dankzij alle instrumenten waarmee hij is uitgerust, kunnen astronomen de beste beelden schieten van de intrigerende Carinanevel.