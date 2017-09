Wat is de reden dat vleermuizen wel eens dood gevonden worden naast huizen? Onderzoekers beweren dat vleermuizen huizen, bruggen en andere door de mens gemaakte objecten niet altijd ziet.



Vleermuizen maken gebruik van echolocatie. Ze maken een geluidje en luisteren naar de echo ervan om te achterhalen waar de prooi zich bevindt. Ook gebruiken ze echolocatie om de plaats van obstakels te kunnen bepalen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat vleermuizen moeite hebben met grote, vlakke verticale oppervlakten. Wetenschappers plaatsten een metalen verticale of horizontale plaat in een tunnel. Vervolgens lieten ze 21 vleermuizen los in de tunnel. 19 van de 21 vleermuizen botsten minstens één keer tegen de verticale plaat, maar geen enkele vleermuis had problemen met de horizontale plaat.

Hoe komt dit? Waarschijnlijk gedragen verticale, vlakke objecten zich als akoestische spiegels. Een vleermuis ‘ziet’ geen object, maar denkt dat de weg vrij is. Hierdoor vliegt het dier tegen de plaat aan.

Het helpt niet mee dat vlakke, verticale oppervlakten in de natuur nauwelijks voorkomen. Horizontale vlakke structuren zijn minder zeldzaam. Denk bijvoorbeeld aan het wateroppervlak van een meer wanneer het windstil is. Dit verklaart mogelijk waarom de vleermuizen hier wel oog voor hebben.

De vleermuizen die tegen de verticale plaat botsten, produceerden minder geluiden (voor echolocatie) en vlogen tevens harder door de tunnel. Kortom, de slachtoffers zijn de dieren die veel risico nemen.

Benieuwd naar het paper? Het is te lezen in het wetenschappelijke vakblad Science.