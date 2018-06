De ontdekking kan eindelijk meer inzicht geven in het nu nog jonge leven van de enorme roggen.

Onderzoeker Joshua Stewart bestudeert de grote duivelsrog – ook wel reuzenmanta genoemd – al zo’n zeven jaar en heeft honderden volwassen exemplaren gespot. Maar tijdens observaties in de Flower Garden Banks National Marine Sanctuary in de Golf van Mexico zag hij opvallend veel jonge grote duivelsroggen. Hij klopte aan bij de mensen die in de Flower Garden Banks Marine Sanctuary werken en vroeg of ze dat herkenden. Ze gaven hem toegang tot zo’n 25 jaar aan observaties en onderzoeksgegevens. En op basis daarvan kon Stewart concluderen dat maar liefst 95% van de grote duivelsroggen die Flower Garden Banks bezoeken nog niet volwassen zijn. Gemiddeld hebben deze grote duivelsroggen een spanwijdte van 2,25 meter.

Verzamelplaats

Stewart kan in het blad Marine Biology dan ook maar één conclusie trekken: Flower Garden Banks National Marine Sanctuary is een verzamelplaats voor grote duivelsroggen. Het is een primeur.

Over de grote duivelsrog

Grote duivelsroggen zijn enorme, plankton etende roggen die in de open oceaan wonen en een spanwijdte tot wel zeven meter kunnen bereiken. Ze leven voornamelijk in subtropische en tropische wateren en verzamelen zich ver van de kust, waardoor het lastig is om toegang te krijgen tot deze populaties en deze te bestuderen. Als het onderzoekers toch lukt om zo’n populatie te bestuderen, geeft dat geen inzicht in het leven van jonge manta’s; zij ontbreken namelijk in deze populaties.

Levensfase

Stewart hoopt dat de ontdekking meer inzicht gaat geven in het jonge leven van grote duivelsroggen. “De juveniele levensfase van in de oceaan levende mantaroggen is een beetje mysterie voor ons, omdat we jonge mantaroggen zelden zien. Dat we dit gebied nu kunnen identificeren als een verzamelplaats voor jonge roggen benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat we dit gebied beschermen en goed managen, maar biedt ons ook de kans om ons te focussen op de jongen en meer over ze te leren. De ontdekking is een enorme stap voorwaarts als het gaat om ons begrip van de soort en het belang van verschillende leefgebieden gedurende hun leven.”

Waarom de jonge duivelsroggen in de Flower Garden Banks National Marine Sanctuary rondhangen, is onduidelijk. Onderzoekers hebben er wel ideeën over. Mogelijk komen de jonge duivelsroggen na in koude diepe wateren te hebben gedoken in de Sanctuary – waar het water minder diep is – weer op temperatuur. Of dit echt zo is, zal uit vervolgonderzoek moeten blijken. De onderzoekers zijn van plan om jonge grote duivelsroggen van zendertjes te voorzien, zodat hun bewegingen op de voet gevolgd kunnen worden.