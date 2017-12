Vrouwen blijken zuurstof sneller te verwerken dan mannen.

Dat blijkt uit experimenten, uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Waterloo. De onderzoekers verzamelden 18 jonge mannen en vrouwen en zetten ze op een loopband. Terwijl de proefpersonen in beweging kwamen, werd de zuurstofopname van het lichaam gemeten en gekeken hoe de spieren zuurstof aan het bloed onttrokken.

“We ontdekten dat de spieren van vrouwen sneller zuurstof aan het bloed onttrokken,” vertelt onderzoeker Richard Hughson. Het wijst volgens hem op een “wetenschappelijk gezien superieur aerobe systeem (zie kader, red.)”.

Een spier heeft ATP (Adenosinetrifosfaat, een energiedrager) nodig om te kunnen bewegen. Het lichaam kan dit ATP op verschillende manieren maken. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op het aerobe systeem. Hierbij wordt met behulp van zuurstof uit onder meer glucose en vet ATP gegenereerd.

“De resultaten staan haaks op de populaire aanname dat de lichamen van mannen van nature atletischer zijn,” stelt onderzoeker Thomas Beltrame.

Doordat vrouwen sneller zuurstof verwerken, is de kans dat zich in hun lichamen moleculen opstapelen die in verband worden gebracht met vermoeidheid van de spieren en een slechtere atletische prestatie, kleiner, aldus de onderzoekers. Onduidelijk is nog waarom vrouwen een snellere zuurstofopname hebben.