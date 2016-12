Israëlische wetenschappers hebben het uitgezocht en ontdekten dat de vleermuizen met name veel kibbelen.

“Wanneer je een vleermuisgrot binnenstapt, hoor je een hoop gebrabbel: een kakofonie van agressief vleermuizen-lawaai,” vertelt onderzoeker Yossi Yovel. “Maar is dat vooral ‘geschreeuw’ of zit er ook informatie tussen? (…) Wij wilden zien hoeveel informatie er werkelijk werd overgedragen en we wilden nagaan of we die informatie aan ze konden onttrekken.”

Identiteit

De onderzoekers bestudeerden 22 Nijlroezetten gedurende 75 dagen en verkregen zo een dataset bestaande uit zo’n 15.000 kreten. Uit een analyse blijkt dat de kreten informatie bevatten over de identiteit van de vleermuis die de kreet slaakt, maar tevens informatie bevat over de identiteit van de vleermuis waarvoor de kreet bedoeld is.

EXTREEM SOCIAAL Vleermuizen zijn extreem sociale dieren. Ze leven in grote koloniën en hebben sociale interacties nodig om te overleven. Het betekent dat er gedurende het leven van een vleermuis – een beestje dat wel dertig jaar oud kan worden – heel wat wordt afgebabbeld.

Kibbelen

Verder blijkt uit het onderzoek dat de vleermuizen met name tijdens agressieve ontmoetingen met soortgenoten van zich lieten horen. “We ontdekten dat de vleermuizen vechten over slaapplekken, over paren, over voedsel of gewoon om te vechten,” stelt Yovel. “Tot onze verrassing waren we zelfs in complete duisternis in staat om onderscheid te maken tussen al deze contexten. En we zijn er vrij zeker van dat vleermuizen zelf nog meer en nog accurater informatie uit de kreten kunnen halen. Het zijn tenslotte extreem sociale dieren die decennia op rij met dezelfde buren samenleven.”

Vriend en vijand

De onderzoekers konden op basis van de toon waarop vleermuizen elkaar ‘aanspraken’ zelfs vaststellen of de vleermuizen een vriend of vijand aanspraken. “Dat laatste stelde ons in staat om te voorspellen of de twee bij elkaar zouden blijven of dat hun wegen zich zouden scheiden, of hun interactie goed of slecht afliep.”

Het onderzoek is niet alleen interessant voor mensen met een interesse in vleermuizen, maar kan ook meer inzicht geven in de evolutie van de menselijke taal. “Een groot vraagteken in het onderzoek naar dierencommunicatie is in hoeverre zij grip hebben op semantiek. Bijvoorbeeld: wanneer je het woord ‘appel’ hoort, denk je direct aan een rond, rood stuk fruit. In ons onderzoek ontdekten we dat kreten van vleermuizen informatie bevatten over de identiteit van de zender en de ontvanger, wat suggereert dat er een herkenningsfactor is. We waren in staat om het doel en de context van de conversatie vast te stellen, net als de mogelijke uitkomst van de ‘discussie’.”