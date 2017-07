En het grootste deel daarvan is op vuilnishopen en in de natuur beland.

Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers. Ze berekenden hoeveel plastic er – sinds de productie van synthetische materialen in de jaren vijftig op gang kwam – is geproduceerd. Het levert duizelingwekkende getallen op. Zo zou er tot 2015 zo’n 8,3 miljard ton plastic zijn geproduceerd. En het grootste deel daarvan – zo’n 6,3 miljard ton – is alweer weggegooid. Van die 6,3 miljard ton is slechts 9 procent gerecycled. Maar liefst 79 procent van die 6,3 miljard ton plastic afval is op vuilnishopen of in de natuur beland en 12 procent is verbrand.

Goed nadenken

Als deze trend doorzet, zal er tegen 2050 zo’n 12 miljard ton plastic afval op vuilnishopen of in de natuur beland zijn, zo waarschuwen de onderzoekers. “De meeste plastics zijn niet echt afbreekbaar, dus het plastic afval dat mensen genereren kan ons honderden of zelfs duizenden jaren vergezellen,” vertelt onderzoeker Jenna Jambeck. “Onze schattingen benadrukken dat we goed na moeten denken over de materialen die we gebruiken en de wijze waarop we met ons afval omgaan.”

WIST JE DAT… …ongeveer de helft van de totale hoeveelheid plastic die tussen 1950 en 2015 werd geproduceerd, in de laatste 13 jaar gemaakt werd?

Enorme groei

In 1950 werd er slechts 2 miljoen ton plastic gemaakt. 65 jaar later – in 2015 – werd er meer dan 400 miljoen ton plastic vervaardigd. Er zijn maar weinig door mensen vervaardigde materialen die op jaarbasis op zo’n grote schaal gemaakt worden. Alleen bouwmaterialen – zoals staal en cement – worden op grotere schaal geproduceerd. Maar die materialen gaan doorgaans veel langer mee dan plastic, dat veelal gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal. “Ongeveer de helft van al het staal dat we maken, wordt in de bouw gebruikt, dus het zal decennialang gebruikt worden,” stelt onderzoeker Roland Geyer. “Voor plastic geldt het tegenovergestelde. De helft van al het plastic wordt binnen vier jaar weer afval.”

Nuttig of niet?

De onderzoekers hopen dat hun cijfers gebruikt worden om het gebruik van plastic aan banden te leggen. Ze pleiten niet voor afschaffing van plastic, maar wel voor een andere omgang met plastic. “Ik denk dat we zorgvuldig moeten kijken naar ons gebruik van plastic en ons af moeten vragen of het gebruik van deze materialen zinvol is of niet.”

Eerder berekende dezelfde onderzoeksgroep al hoeveel plastic er op jaarbasis in de oceaan beland. Ook die cijfers waren indrukwekkend. Zo zou in 2010 alleen al zo’n 8 miljoen ton plastic in de oceanen terecht zijn gekomen.