Dat is een afvalberg die net zoveel weegt als 4500 Eiffeltorens.

Dat blijkt uit een nieuw rapport over e-waste, oftewel elektronisch afval (je moet dan denken aan alle apparaten met een batterij of stekker, van koelkasten tot smartphones en computers). De cijfers in het rapport zijn schokkend. Zeker als je bedenkt dat er weinig gerecycled wordt.

Negen piramides

Volgens het rapport genereerden we in 2016 met z’n allen zo’n 44,7 miljoen ton e-waste. Daarmee is deze afvalberg qua gewicht vergelijkbaar met negen piramides van Gizeh of 4500 Eiffeltorens. Slechts 20 procent van dit afval is gerecycled. Het is opvallend weinig. Zeker als je bedenkt dat veel elektronica waardevolle elementen als goud, zilver, koper en platinum herbergt. Zo’n 4% van het elektronisch afval dat we in 2016 genereerden zou op afvalhopen zijn beland. De rest – zo’n 76 procent, oftewel 34,1 miljoen ton – is waarschijnlijk verbrand.

Stijging

Wanneer we de cijfers uit 2016 vergelijken met de cijfers uit 2014 zien we dat de hoeveelheid e-waste met zo’n 8 procent is toegenomen. En daarmee heeft het elektronisch afval zijn piek nog lang niet bereikt. Deskundigen voorspellen dat de hoeveelheid e-waste de komende jaren sterk toeneemt. Tegen 2021 zouden we op jaarbasis zo’n 52,2 miljoen ton van dit afval genereren.

Per hoofd

Ook wanneer we kijken naar de hoeveelheid afval per hoofd, zien we een sterke toename. Zo werd er in 2014 gemiddeld gezien zo’n 5,8 kilogram e-waste per hoofd gegenereerd. In 2016 was dat 6,1 kilogram. De onderzoekers schrijven dat toe aan het feit dat elektronica en elektrische apparaten steeds goedkoper worden, waardoor ook steeds meer mensen het zich kunnen veroorloven om een apparaat (vroegtijdig) te vervangen.

Europa

Overigens verschilt de hoeveelheid e-waste per capita sterk van land tot land. Grote vervuilers vinden we bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Australië (in 2016 goed voor 17,3 kilogram e-waste per hoofd). Maar ook in Europa (inclusief Rusland) kunnen we er met 16,6 kilogram per inwoner iets van. Maar in Europa wordt dan wel weer meer e-waste gerecycled (zo’n 35%).

De onderzoekers pleiten in het rapport voor het beter monitoren en recyclen van e-waste. Zo moet onder meer voorkomen worden dat kostbare elementen als platinum en goud verloren gaan. Volgens conservatieve schattingen zou er in 2016 voor zo’n 55 miljard Amerikaanse dollar aan kostbare materialen uit elektronica kunnen zijn gehaald. Een enorm bedrag, dat uitstijgt boven het bruto binnenlands product van de meeste landen op aarde.