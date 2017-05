Het aantal mensen dat door toedoen van astma sterft, kan binnen tien jaar met 25 procent worden teruggedrongen.

Tot die conclusie komen onderzoekers in het blad European Respiratory Journal. Ze baseren zich op een uitgebreide review van al het onderzoek dat (recent) naar astma is gedaan.

Enorme vooruitgang

De wetenschappers moeten concluderen dat er enorme vooruitgang is geboekt. “We hebben alle mechanismen achter astma in kaart gebracht en dus een veel beter beeld van het onderzoek dat nog moet plaatsvinden,” vertelt onderzoeker Sebastian Johnston. “Dus kunnen we ernaar uitzien dat veel typen astma binnen een generatie te genezen zijn.”

Plan

Voorwaarde is wel dat onderzoekers ook over landsgrenzen heen samen gaan werken en er voldoende geld beschikbaar is voor vervolgonderzoek. De onderzoekers zetten in hun paper uiteen hoe dat precies vorm moet gaan krijgen. “We roepen geldschieters, onderzoekscommissies, instituten en de industrie op om onze prioriteiten te omarmen en zo te helpen om ons doel – het uitroeien van astma – te bereiken,” stelt onderzoeker Sven-Erik Dahlén.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. De aandoening gaat gepaard met een vernauwing en verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen en zorgt ervoor dat mensen benauwd of kortademig zijn, veel hoesten of een piepende ademhaling hebben. Wereldwijd zouden meer dan 300 miljoen mensen aan de ziekte lijden. In de toekomst neemt het aantal mensen met astma naar verwachting alleen maar toe. Men vermoedt dat tegen 2025 zo’n 400 miljoen mensen astma hebben. In Europa heeft op dit moment naar schatting tien procent van de bevolking astma. De chronische aandoening brengt astma-aanvallen met zich mee die kunnen leiden tot ziekenhuisopnames: zo’n 500.000 per jaar. Ongeveer 5 tot 10 procent van de mensen met astma hebben het in zo’n ernstige mate dat huidige behandelingen niet werken.