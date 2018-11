Het geheim? Geef ‘m niet te veel ruimte!

Muggen zijn notoire ziekteverwekkers. Ze verspreiden ernstige ziekten zoals malaria of knokkelkoorts. Gelukkig worden op dit moment in het laboratorium veelbelovende methoden onderzocht om de verspreiding van deze ziekten tegen te gaan. En veel van die methoden richten zich – niet heel verrassend – op de verspreiders: de muggen. Zo hebben onderzoekers bijvoorbeeld bedacht om in het lab gesteriliseerde muggen in het wild uit te zetten. De muggen paren gewoon met vrouwtjes, maar dat resulteert niet in nageslacht, waardoor de populatie in rap tempo kleiner wordt. Nog zo’n veelbelovende aanpak: onderzoekers infecteren muggen in het lab met een bacterie die ervoor zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten en/of niet in staat zijn om ziekteverwekkers bij zich te dragen. Of men genereert onvruchtbare muggen middels genetische manipulatie.

Versturen

Wanneer je voor één van deze methodes kiest, kom je vroeg of laat steevast voor een uitdaging te staan: je moet de in het lab aangepaste muggen – met duizenden of zelfs miljoenen tegelijk – naar het wild verplaatsen. En hoe kun je dat nu het beste doen? Wetenschappers hebben daar nu onderzoek naar gedaan en onthullen in het blad Journal of Insect Science de beste manier om een mug te versturen.

Experiment

De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten. Tijdens deze experimenten namen ze kleine buisje en stopten daar een x aantal muggen in. Vervolgens bootsten de onderzoekers het verzendproces na. Ze stopten de buisjes in piepschuim en legden er een koelelement bij, waarna ze van Las Cruces (New Mexico) naar Davis (California) werden verstuurd. Zodra de muggen daar aankwamen, werd gekeken hoeveel er nog in leven waren. Verrassend genoeg bleken de overlevingskansen van de muggen aanzienlijk toe te nemen naarmate de onderzoekers meer muggen in het buisje stopten. De optimale hoeveelheid muggen? 240 stuks per kubieke centimeter! Voor wie zich daar niet echt een voorstelling van kan maken: in zo’n situatie zitten de muggen echt heel dicht op elkaar gepakt. Het is grofweg vergelijkbaar met bijna 1200 muggen op een theelepel proberen te laden.

Trillingen

“De grote sterfte onder niet zo dicht op elkaar gepakte muggen in ons experiment was onverwacht,” vertelt onderzoeker Immo Hansen. “We vermoeden dat de trillingen tijdens het transport – en dan met name tijdens vliegreizen – de minder dicht op elkaar gepakte muggen sterker beïnvloeden dan de dicht op elkaar gepakte exemplaren.”

Helemaal ongeschonden kwamen de muggen wanneer ze met 240 exemplaren in 1 kubieke centimeter ruimte werden gestopt er niet af. Veel van de muggen bleken tijdens het transport wat schubben kwijt te zijn geraakt en anderen hadden beschadigde vleugels. Maar verder waren ze er nog goed aan toe. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of de muggen echter werkelijk zo fit zijn als ze lijken.