Hun voorkeuren blijken – afhankelijk van geslacht en leeftijd – nogal uiteen te lopen.

“Als onderzoeker heb ik ouders weleens horen zeggen dat hun kinderen het prettig vinden als hun voedsel op een specifieke manier geserveerd wordt, bijvoorbeeld in een specifieke volgorde,” vertelt onderzoeker Annemarie Olsen. “Maar er is niet heel veel op bewijs gestoelde kennis over hoe kinderen hun voedsel sorteren en eten, terwijl dat wel heel relevant is wanneer we er bijvoorbeeld voor willen zorgen dat ze meer groente eten of überhaupt eten.”

Het experiment

Genoeg reden dus voor Olsen en collega’s om eens uit te zoeken hoe kinderen hun voedsel het liefst geserveerd zien. De onderzoekers verzamelden 100 kinderen van 7-8 en 12-14 jaar. Vervolgens lieten ze die kinderen drie verschillende foto’s van identieke gerechten zien. Op de ene foto waren alle elementen van het voedsel gescheiden van elkaar op het bord gelegd. Op de andere foto was een deel van de ingrediënten gescheiden van elkaar op het bord gelegd, terwijl de overige ingrediënten met elkaar vermengd waren. Ook was er een foto waarop alles door elkaar geroerd was. De kinderen kregen de opdracht om de foto’s te ordenen en zo aan te geven welke serveerstijl ze het meest en welke serveerstijl ze het minst aantrekkelijk vonden.

Kinderen en eten

Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen naar voedsel kijken en met voedsel omgaan. Onderzoekers hopen zo manieren te vinden om kinderen gezonder te laten eten. Zo hebben eerdere experimenten bijvoorbeeld al aangetoond dat kinderen meer fruit en groente eten als je het in kleine stukjes snijdt die ze gemakkelijker kunnen opeten.

Verschillen

Uit het onderzoek bleek dat de jongere meisjes (van 7 en 8 jaar oud) een sterke voorkeur hadden voor een bord waarop alle ingrediënten van elkaar gescheiden waren. De jongens van dezelfde leeftijd hadden geen voorkeur voor een specifieke serveer-stijl. Daarnaast bleken de kinderen tussen de 12 en 14 jaar oud hun voedsel het liefst deels of helemaal door elkaar geroerd te eten.

Overzicht

Waarom jongere meisjes een voorkeur hebben voor een serveerstijl waarbij ingrediënten elkaar niet raken, is onduidelijk. “Het kan zijn dat ze geloven dat de verschillende ingrediënten elkaar kunnen ‘besmetten’,” stelt Olsen. “Maar het kan ook zijn dat ze de verschillende elementen in een bepaalde volgorde willen eten of dat het ze meer overzicht geeft.”

Afgaand op het – kleinschalige – onderzoek adviseert Olsen ouders en verzorgers van jongere kinderen in ieder geval om de verschillende ingrediënten gescheiden van elkaar op een bord te leggen. Het kind kan dan de keuze maken om de ingrediënten één voor één op te eten of toch met elkaar te vermengen.