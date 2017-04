Is tijdreizen sciencefiction? Niet als het aan onderzoeker Ben Tippett van de universiteit van Brits-Columbia ligt. Hij beweert dat tijdreizen wiskundig gezien gewoon kan.

Het heelal heeft vier dimensies: drie dimensies in ruimte (lengte, breedte en hoogte) en een dimensie in tijd (duur). De visie van wetenschappers is dat ruimte en tijd niet los van elkaar staan, maar dat de vier dimensies zijn verweven. Volgens Tippett biedt dit allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld om te tijdreizen.

De ruimtetijd kun je het beste zien als een strakgespannen doek. Is de ruimtetijd leeg, dan is het doek strak. Dit verandert wanneer er objecten – zoals sterren en planeten – worden geplaatst. Dan bolt het doek, waardoor er een kromming in de ruimtetijd ontstaat. Dit is belangrijk, want dit maakt het mogelijk voor planeten om rondom een ster te draaien. De aarde valt immers richting de zon. Zonder de zwaartekracht van de zon zou de aarde in een rechte lijn bewegen.

Bel in de ruimtetijd

Volgens Tippett en astrofysicus David Tsang (universiteit van Maryland) kan niet alleen de fysieke ruimte gekromd en veranderd worden, maar ook de dimensie tijd. “Er is bewijs dat de tijd vertraagt in de nabijheid van een zwart gat”, zegt Tippett. “Mijn model voor een tijdmachine maakt gebruik van de kromming in de ruimtetijd, waardoor tijd voor passagiers in een cirkel wordt gebogen. Ze gaan zo terug in de tijd.”

Tippett en Tsang hebben het idee om een soort ‘bel’ in de ruimtetijd te maken. Als deze bel sneller beweegt dan de snelheid van het licht, gaan passagiers in deze bel terug in de tijd. “Hoewel dit wiskundig allemaal mogelijk is, kunnen we nog niet zo’n ruimtetijd-machine bouwen”, zegt Ben Tippett. “We hebben namelijk exotische materie nodig om de ruimtetijd extreem te buigen en deze exotische materie is nog niet ontdekt.”

Twee versies van de werkelijkheid

In het paper vertellen de onderzoekers hoe het werkt, al is het voor de gemiddelde mens haast niet te bevatten. Zo beweren Tippett en Tsang dat toeschouwers buiten de bel objecten binnen de bel op twee manieren zien: een versie waarbij de objecten vooruitgaan in de tijd en een versie waarbij de objecten juist achteruitgaan in de tijd. Bizar!

Tijdreizen voor beginners

Op Scientias.nl verscheen al eens een tweeluik over tijdreizen. Een kijkje nemen in 1325 en een kijkje nemen in 2145, hoe werkt dat?