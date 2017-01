Na jaren afwezig te zijn geweest, keren de wolken terug op het noordelijk halfrond van Titan. Maar het zijn er veel minder dan verwacht.

Ruimtesonde Cassini maakte de foto die je hieronder ziet eind oktober. De sonde was toen zo’n 878.000 kilometer van Titan verwijderd. Op de foto zien we het noordelijk halfrond van de maan. En jawel, enkele wolkjes!

Terugkeer

Wolkjes zoals we die nu zien op het noordelijk halfrond van Titan verdwenen in 2010 voor enkele jaren. Pas in 2014 werden voor het eerst weer wolken op het noordelijke deel van Titan gespot. De wolken zijn sindsdien bezig aan een terugkeer. Maar het zijn er nog altijd veel minder dan onderzoekers hadden verwacht.

Anders dan verwacht

Toen Cassini in 2004 bij Saturnus arriveerde, was het zomer op het zuidelijk halfrond van Titan. Eind 2009 begon de winter in te vallen op het zuidelijk halfrond en mocht het noordelijk halfrond zich gaan verheugen op de zomer. Onderzoekers hadden verwacht dat het aantal wolken op het noordelijk halfrond met het invallen van de zomer rap toe zou nemen. Want toen Cassini in 2004 bij Titan aankwam, waren op het zomerse zuidelijke halfrond ook veel wolken gespot. Maar tot op heden valt het aantal wolken op het noordelijk halfrond van Titan vies tegen.

Mysterie

Sowieso is het wolkendek van Titan vrij mysterieus. Zo gaf NASA onlangs nog beelden vrij die Cassini in nabij-infrarood en op langere infrarood-golflengtes had gemaakt. Op de in nabij-infarood gemaakte beelden was het noordelijk halfrond van Titan bijna wolkenvrij. Maar op de andere beelden waren grote, heldere wolkenvelden te zien. Het is een mysterie: waarom zijn wolken op Titan in sommige foto’s wel en op andere foto’s niet te zien? Mogelijk heeft het te maken met de nevelige atmosfeer van Titan waar de ene camera beter doorheen kan kijken dan de andere.

De missie van Cassini zal later dit jaar ten einde komen. Maar astronomen verwachten in de laatste maanden van de missie nog een blik op Titan te kunnen werpen. En dan zal moeten blijken of het weer op de maan nog veranderd is en of er nog steeds zo weinig wolken te zien zijn.